«Монако» сыграл вничью с «Реймсом», Головин отыграл весь матч

«Монако» сыграл вничью с «Реймсом» в матче 27-го тура чемпионата Франции.
«Монако» (40) располагается на шестом месте, «Реймс» (38) - седьмой.
Монако, стадион Луи-Дозьем
«Монако» - «Реймс» 1:1 (1:0)
Голы: Бен-Йеддер 31 (пенальти) - Камара 58
«Монако»: Леком, Хенрикс, Глик, Бадьяшиль, Балло-Туре, Головин, Фофана, Бакайоко (Тчуамени 78), Кейта (Йоветич 65), Бен-Йеддер, Слимани
Главный тренер: Роберт Морено.
«Реймс»: Райкович, Фокет, Дисаси, Абдельхамид, Конан, Ромао, Мунетси, Донис (Думбия 80), Дингом (Зенели 85), Камара, Туре (Диа 67)
Главный тренер: Гуйон Давид.
Предупреждения: Фокет 29, Кейта 55, Ромао 74, Тчуамени 81, Мунетси 84
Судья: Эль-Хадж Хаким.
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