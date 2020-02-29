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«Монако» сыграл вничью с «Реймсом», Головин отыграл весь матч

вчера, 23:55
МонакоЛоготип футбольный клуб Монако1 : 1Логотип футбольный клуб РеймсРеймсМатч завершен

«Монако» сыграл вничью с «Реймсом» в матче 27-го тура чемпионата Франции.

«Монако» (40) располагается на шестом месте, «Реймс» (38) - седьмой.

Монако, стадион Луи-Дозьем

«Монако» - «Реймс» 1:1 (1:0)
Голы: Бен-Йеддер 31 (пенальти) - Камара 58

«Монако»: Леком, Хенрикс, Глик, Бадьяшиль, Балло-Туре, Головин, Фофана, Бакайоко (Тчуамени 78), Кейта (Йоветич 65), Бен-Йеддер, Слимани
Главный тренер: Роберт Морено.

«Реймс»: Райкович, Фокет, Дисаси, Абдельхамид, Конан, Ромао, Мунетси, Донис (Думбия 80), Дингом (Зенели 85), Камара, Туре (Диа 67)
Главный тренер: Гуйон Давид.

Предупреждения: Фокет 29, Кейта 55, Ромао 74, Тчуамени 81, Мунетси 84

Судья: Эль-Хадж Хаким.

Ранее ПСЖ разгромил «Дижон».

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Все комментарии
Jantu
Jantu
сегодня в 00:47
Не удивительно.
Sunny.
Sunny.
сегодня в 00:15
стоят на месте)
Zimka
Zimka
сегодня в 00:09
Райкович затащил матч для Реймса, Головин действительно "играет в Озила", правда не в матчах с топами, а наоборот.
Рефери
Рефери ответил berda2003
сегодня в 00:08
«Брага» - «Рейнджерс» 0:1 Гол: Кент Райан 61 Первый матч: 3:2 Выход в 1/8: «Рейнджерс» Первый матч выиграл "Рейнджерс"!!!
спасибо, поправили
VIPded
VIPded
сегодня в 00:07
Жаль... Победа нужна была... Удачи Монако!!!
unoejk
unoejk ответил Maximiliano777
сегодня в 00:04
В сообщении "Стукачи жалуются" кого я оскорбил? Пальцем покажите на него.
Нет. Вопрос закрыт.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:00
Слимани - вроде нашего Заболотного, ни забить, ни отдать. С пасом так вообще - тихий ужас.
Могли как выиграть , так и проиграть.
Snake Plissken
Snake Plissken
вчера в 23:57
А как Монако обыграл, если счёт 1:1?
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