«Динамо» в анонсе матча со «Спартаком» решило потроллить игроков соперника

Московское «Динамо» креативно подошло к видео-анонсу матча 20-го тура российской Премьер-Лиги со «Спартаком», который состоится 29 февраля.
В видеоролике «Динамо» наложило на музыкальный баттл защитников «Спартака» Георгия Джикии и Самуэля Жиго динамовскую песню.
Посмотрим как будет на поле. В первом матче Динамо не смогло победить, играя почти весь матч в большинстве. А в конце вообще могли проиграть.
Посмотрим как будет на поле. В первом матче Динамо не смогло победить, играя почти весь матч в большинстве. А в конце вообще могли проиграть.
И не впервый раз).
И не впервый раз).
Удачи вам в этой игре, братья💪💪💪💪💪
Удачи вам в этой игре, братья💪💪💪💪💪