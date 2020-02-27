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«Динамо» в анонсе матча со «Спартаком» решило потроллить игроков соперника

сегодня, 21:26
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак29.02.2020 в 16:30 Не начался

Московское «Динамо» креативно подошло к видео-анонсу матча 20-го тура российской Премьер-Лиги со «Спартаком», который состоится 29 февраля.

В видеоролике «Динамо» наложило на музыкальный баттл защитников «Спартака» Георгия Джикии и Самуэля Жиго динамовскую песню.

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Все комментарии
311
311
сегодня в 22:39
Динамики передадут свиньям опыт очищения в пердиве!)
Радж Капур
Радж Капур
сегодня в 22:37
Динамо можно было и не стараться, спартак сам себя лучше всех троллит.
drug01
drug01
сегодня в 22:26
Скоро будет не до смеха.......
ziborock
ziborock
сегодня в 22:14
Насколько я знаю - Динамовская песня это "Наша служба и опасна и трудна!"
LOpp
LOpp
сегодня в 22:13
Да ладно добрый троллинг.
12-й спартанец
12-й спартанец
сегодня в 22:12
Уже Динамо троллит свиней, скоро в пердиве и Тюмень будет.
makkie
makkie
сегодня в 22:11
Ну по троллингу победители - вопросов нет)
Посмотрим как будет на поле. В первом матче Динамо не смогло победить, играя почти весь матч в большинстве. А в конце вообще могли проиграть.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 22:07
Моська и слон !!! )))) Эх ,Динамо ,жемчужина футбола ! ........))))) Захотели из грязи в князи ? Только-только булькали со дна ,а тут уже и крылышки расправили и голосок стали подавать ? Ну-ну ! )))))))))))))
Bastardo
Bastardo
сегодня в 22:05
А помните, как Лещук троллил Луч-Энергию на кубке и чем это кончилось?)
Юрниекс
Юрниекс
сегодня в 22:01
Отпорите свиней..и тогда все посмеемся.
Энцо Феррари
Энцо Феррари ответил Сергеевич вернулся1
сегодня в 21:55
92ются - это что?)
ОВВ74
ОВВ74 ответил Энцо Феррари
сегодня в 21:54
    VIPded
    VIPded
    сегодня в 21:42
    Удачи динамикам послезавтра!
    Энцо Феррари
    Энцо Феррари ответил unoejk
    сегодня в 21:41
    Он ставит "мне нравится" моим сообщениям.
    RussianMango
    RussianMango
    сегодня в 21:36
    Что то менты часто троллить других стали...шо, "стул" окреп? Победы, наверно Спартаку пожелаю, чтоб ВТБэшники спустились на землю.
    unoejk
    unoejk ответил Энцо Феррари
    сегодня в 21:36
    https://m.soccer.ru/user/587681/comment "А это кто в короткой маечке? Я, Вань, такую же хочу!" (Высоцкий)
    Убрал.
    ermak6848
    ermak6848
    сегодня в 21:35
    интересно даже
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    сегодня в 21:33
    92аются?). Ой пардон..Наезжают?).
    И не впервый раз).
    Дрессировщик хряков
    Дрессировщик хряков
    сегодня в 21:31
    Вся страна будет за Динамо, удачи им!
    Энцо Феррари
    Энцо Феррари
    сегодня в 21:28
    ДИНАМО КОСМОС! БРАВО ПРЕСС-СЛУЖБЕ ДИНАМО!

    Удачи вам в этой игре, братья💪💪💪💪💪
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