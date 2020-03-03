Ван Гал: «Де Йонг должен был перейти в „Ювентус“»

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03 марта 2020, 19:57

Бывший главный тренер «Аякса» и «Барселоны» в общении с Ziggo Sport высказался о двоих игроках сборной Нидерландов – хавбеке и защитнике . Напомним, что минувшим летом оба футболиста ушли из «Аякса». Де Йонг присоединился к «Барселоне», де Лигт – к «Ювентусу». По словам ван Гала, «Барселоне» следовало приобрести де Лигта. В то же время тренер отметил, что для де Йонга лучше было бы перейти в «Юве».

Он (де Йонг – ред.) не играет на своей позиции. В «Аяксе» все искали его, он был центром их игры, а в «Барсе» это не так. В этом большая разница. Если бы только один клуб должен был купить Матийса де Лигта, это была бы «Барселона». Учитывая наличие Серхио Бускетса [в «Барсе»], выходит, что Френки де Йонг должен был перейти в «Ювентус». «Барсе» больше не хватает такого игрока как де Лигт, а не как де Йонг.

Отметим, что ранее Френки де Йонг высказался о перспективах «Барселоны» в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.