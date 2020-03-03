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Ван Гал: «Де Йонг должен был перейти в „Ювентус“»

03 марта 2020, 19:57

Бывший главный тренер «Аякса» и «Барселоны» Луи ван Гал в общении с Ziggo Sport высказался о двоих игроках сборной Нидерландов – хавбеке Френки де Йонге и защитнике Матийсе де Лигте. Напомним, что минувшим летом оба футболиста ушли из «Аякса». Де Йонг присоединился к «Барселоне», де Лигт – к «Ювентусу». По словам ван Гала, «Барселоне» следовало приобрести де Лигта. В то же время тренер отметил, что для де Йонга лучше было бы перейти в «Юве».

Он (де Йонг – ред.) не играет на своей позиции. В «Аяксе» все искали его, он был центром их игры, а в «Барсе» это не так. В этом большая разница.

Если бы только один клуб должен был купить Матийса де Лигта, это была бы «Барселона». Учитывая наличие Серхио Бускетса [в «Барсе»], выходит, что Френки де Йонг должен был перейти в «Ювентус». «Барсе» больше не хватает такого игрока как де Лигт, а не как де Йонг.

Отметим, что ранее Френки де Йонг высказался о перспективах «Барселоны» в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
04 марта в 01:12
Маленько напутали ребята.
Стеллс
Стеллс
03 марта в 21:16
А Пике в курсе,что должен был сидеть этот сезон на лавке,пока Де Лигхт привыкал бы к Испании?
Илья85
Илья85
03 марта в 20:41
Ван Гал прав,но частично,так как ,де Йонг играл на той позиции ,про которую говорит Ван Гал(когда не играл Бускктс),и там он не блистал. При этом ,играл он на этой позиции, против не очень сильных команд (где нет дикого прессинга).
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak ответил Шишанутый
03 марта в 20:28
Ну он сам выбрал себе продолжение карьеры! Так что это уже его проблема
STVA 1
STVA 1 ответил Шишанутый
03 марта в 20:26
Де Лигт тоже не блещет в Юве к сожалению. Наверное прав Ван Гаал.
drug01
drug01
03 марта в 20:15
Теперь что говорить????
Bom Bom
Bom Bom
03 марта в 20:11
Вне Аякса ни у того, ни у другого нет прежнего качества игры.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Шишанутый
03 марта в 20:07
Жаль что не пришел. Пригодился бы а в Барсе загубят парня.
На счет загубят не знаю, но играет он пока отвратно . Постоянно теряет мяч, паса нет. Трудно сказать , что будет дальше , но пока он надежды на него возлагаемые явно не оправдывает. Как впрочем и де Лигт в Юве.
Шишанутый
Шишанутый
03 марта в 20:01
Жаль что не пришел. Пригодился бы а в Барсе загубят парня.
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