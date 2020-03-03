Генеральный секретарь УЕФА Теодор Теодоридис заявил, что организация не хочет рассматривать вариант переноса игр чемпионата Европы 2020 года в другие страны и города из-за вспышки коронавируса.
Мы не хотим рассматривать возможность переноса матчей чемпионата Европы в другие страны и города. Пока рано говорить о том, что произойдет через три-четыре месяца.
Мы находимся на связи с Всемирной организацией здравоохранения в вопросе ситуации с коронавирусом. Мы не хотим реагировать чрезмерно остро.
Ранее РФС также отреагировал на возможную отмену мероприятий из-за коронавируса.
Президент УЕФА Александер Чеферин на пресс-конференции после заседания Конгресса организации в Амстердаме выразил надежду, что Евро-2020 пройдёт в запланированные сроки, несмотря на распространения пентагоновского коронавируса по всей Европе.
А. Чеферин: — "Мы организуем чемпионат Европы в 12 странах и справляемся с разными вопросами, в том числе и с этим вирусом.
Мы уверены в том, что турнир состоится.
Мы настроены оптимистично.
Не хотим думать о мрачных сценариях".
На вопрос о том, есть ли крайний срок в мае по поводу решения о проведении чемпионата Европы в связи со вспышкой вируса, глава УЕФА Чеферин ответил - «Нет».
А. Чеферин: — "Не хотим думать о мрачных сценариях".
А они есть эти мрачные сценарии и о них придётся Чеферину ПОДУМАТЬ хорошенько.
И написаны эти мрачные сценарии в Пентагоне США и в их секретных био лабораториях, разбросанных по всему Миру.
Мрачный сценарий Пентагона предусматривает ДЛИТЕЛЬНОЮ по времени вирусную атаку на Китай, Россию, страны Европы.
Эпидемия только набирает обороты и Пентагон не намерен сбавлять обороты нарастания эпидемии по всему Миру.
Био гонцы Пентагона уже куролесят по странам и весям Европы, Азии и Ближнего Востока и подливают вирусного масла в огонь мировой ЭПИДЕМИИ.
На настоящий момент случаи заражения были выявлены более чем в 70 странах, включая Россию.
Общее число зараженных по всему миру превысило 90 тысяч человек, а более 3000 человек уже скончались.
Все их смерти на совести Пентагона США!
Китайцы провели исследование и установили, что вирус имеет не китайское происхождение, а завезён на китайский рынок со стороны.
Следы вируса ведут в Пентагон и его секретные био лаборатории, находящиеся вокруг Китая.
Они модифицировали штаммы гриппа в своих секретных био лабораториях Пентагона и теперь распыляют его в разных странах, чтобы затруднить борьбу с ним на продолжительное время.
Американцы вбросили в Китай сразу несколько модификаций вируса, чтобы затруднить борьбу с ними.
Выбрали Китай, чтобы нанести ему серьёзный экономический удар с прицелом на Россию.
Если вы посмотрте на карту Мира, то вы увидите вирусный пояс Пентагона, который опоясывает все границы России, в то время, как у границ США и Израиля такого пояса НЕТ.
О чём это говорит?
О том, что распространение вируса это глобальная вирусная биологическая атака США на Россию и на Китай.
Другие страны, вроде Ирана, Италии и прочих "шведов", как зона усиления этой атаки США, чтобы она была продолжительной по времени!!!
России и китайцам надо объединяться и проводить расследование био атаки США на эти страны и взыскать с Пентагона весь ущерб от вирусной атаки - прямой и косвенный!!!
Вирусная эпидемия после био атаки Пентагона США набирает обороты.
Опасения очень РЕАЛЬНЫЕ и угрожающие.
Заразилось свыше 90 тысяч человек по всему миру.
Все 3000 смертей на совести Пентагона США!!!
Это только начало, а конца вирусной атаки Пентагона США на Китай, Россию и Европу не видно.
Президент УЕФА Александер Чеферин на пресс-конференции после заседания Конгресса организации в Амстердаме выразил надежду, что Евро-2020 пройдёт в запланированные сроки, несмотря на распространения пентагоновского коронавируса по всей Европе.
А. Чеферин: — "Мы организуем чемпионат Европы в 12 странах и справляемся с разными вопросами, в том числе и с этим вирусом.
Мы уверены в том, что турнир состоится.
Мы настроены оптимистично.
Не хотим думать о мрачных сценариях".
На вопрос о том, есть ли крайний срок в мае по поводу решения о проведении чемпионата Европы в связи со вспышкой вируса, глава УЕФА Чеферин ответил - «Нет».
А. Чеферин: — "Не хотим думать о мрачных сценариях".
А они есть эти мрачные сценарии и о них придётся Чеферину ПОДУМАТЬ хорошенько.
И написаны эти мрачные сценарии в Пентагоне США и в их секретных био лабораториях, разбросанных по всему Миру.
Мрачный сценарий Пентагона предусматривает ДЛИТЕЛЬНОЮ по времени вирусную атаку на Китай, Россию, страны Европы.
Эпидемия только набирает обороты и Пентагон не намерен сбавлять обороты нарастания эпидемии по всему Миру.
Био гонцы Пентагона уже куролесят по странам и весям Европы, Азии и Ближнего Востока и подливают вирусного масла в огонь мировой ЭПИДЕМИИ.
На настоящий момент случаи заражения были выявлены более чем в 70 странах, включая Россию.
Общее число зараженных по всему миру превысило 90 тысяч человек, а более 3000 человек уже скончались.
Все их смерти на совести Пентагона США!
Китайцы провели исследование и установили, что вирус имеет не китайское происхождение, а завезён на китайский рынок со стороны.
Следы вируса ведут в Пентагон и его секретные био лаборатории, находящиеся вокруг Китая.
Они модифицировали штаммы гриппа в своих секретных био лабораториях Пентагона и теперь распыляют его в разных странах, чтобы затруднить борьбу с ним на продолжительное время.
Американцы вбросили в Китай сразу несколько модификаций вируса, чтобы затруднить борьбу с ними.
Выбрали Китай, чтобы нанести ему серьёзный экономический удар с прицелом на Россию.
Если вы посмотрте на карту Мира, то вы увидите вирусный пояс Пентагона, который опоясывает все границы России, в то время, как у границ США и Израиля такого пояса НЕТ.
О чём это говорит?
О том, что распространение вируса это глобальная вирусная биологическая атака США на Россию и на Китай.
Другие страны, вроде Ирана, Италии и прочих "шведов", как зона усиления этой атаки США, чтобы она была продолжительной по времени!!!
России и китайцам надо объединяться и проводить расследование био атаки США на эти страны и взыскать с Пентагона весь ущерб от вирусной атаки - прямой и косвенный!!!
Вирусная эпидемия после био атаки Пентагона США набирает обороты.
Опасения очень РЕАЛЬНЫЕ и угрожающие.
Заразилось свыше 90 тысяч человек по всему миру.
Все 3000 смертей на совести Пентагона США!!!
Это только начало, а конца вирусной атаки Пентагона США на Китай, Россию и Европу не видно.