УЕФА не хочет переносить Евро-2020 в другие страны из-за коронавируса

Генеральный секретарь УЕФА Теодор Теодоридис заявил, что организация не хочет рассматривать вариант переноса игр чемпионата Европы 2020 года в другие страны и города из-за вспышки коронавируса.

Мы не хотим рассматривать возможность переноса матчей чемпионата Европы в другие страны и города. Пока рано говорить о том, что произойдет через три-четыре месяца.

Мы находимся на связи с Всемирной организацией здравоохранения в вопросе ситуации с коронавирусом. Мы не хотим реагировать чрезмерно остро.