Чеферин: «Правило игры рукой очень неопределенное»

Президент УЕФА Александер Чеферин считает правило игры рукой очень неопределенным.
Правило игры рукой очень неопределенное — была встреча топ-тренеров и председателя судейского комитета УЕФА Роберто Розетти, на которой рассматривался этот вопрос. Он показывал тренерам «Ливерпуля», «Манчестер Сити», «Реала» моменты и спрашивал, считают ли они, что была игра рукой. Одна половина сказала, что да, другая — нет. Если это остается неопределенным для лучших тренеров мира, сложно, чтобы это было ясно для нас.
Ранее Чеферин не стал комментировать апелляцию «Ман Сити» на отстранение от еврокубков.
Если рука не прижата к телу само собой разумеется это игра рукой, а попал там мяч случайно или специально игрок сыграл это второстепенно, потому что мяч из за этого изменил траекторию.
Если рука не прижата к телу само собой разумеется это игра рукой, а попал там мяч случайно или специально игрок сыграл это второстепенно, потому что мяч из за этого изменил траекторию.
если было движение рукой или рука была выставлена по траектории движения мяча значит игра рукой.
если рука прижата к телу или находиться в неподвижном состоянии то мяч попал в руку.
по ВАР это можно спокойно определить.
если было движение рукой или рука была выставлена по траектории движения мяча значит игра рукой.
если рука прижата к телу или находиться в неподвижном состоянии то мяч попал в руку.
по ВАР это можно спокойно определить.
Нужно, чтоб УЕФА/ФИФА сами принимали правила.
Нужно, чтоб УЕФА/ФИФА сами принимали правила.