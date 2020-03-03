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Чеферин: «Правило игры рукой очень неопределенное»

03 марта 2020, 16:30

Президент УЕФА Александер Чеферин считает правило игры рукой очень неопределенным.

Правило игры рукой очень неопределенное — была встреча топ-тренеров и председателя судейского комитета УЕФА Роберто Розетти, на которой рассматривался этот вопрос. Он показывал тренерам «Ливерпуля», «Манчестер Сити», «Реала» моменты и спрашивал, считают ли они, что была игра рукой. Одна половина сказала, что да, другая — нет. Если это остается неопределенным для лучших тренеров мира, сложно, чтобы это было ясно для нас.

Ранее Чеферин не стал комментировать апелляцию «Ман Сити» на отстранение от еврокубков.

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Все комментарии
Nazi
Nazi
03 марта в 22:28
Было же прекрасно все, прижата рука к телу - нет пенальти, не прижата - пенальти. Зачем выдумывать новый велосипед?

Если рука не прижата к телу само собой разумеется это игра рукой, а попал там мяч случайно или специально игрок сыграл это второстепенно, потому что мяч из за этого изменил траекторию.
Сп62
Сп62
03 марта в 19:18
Разногласия по игре рукой всегда будут. Главное прийти к единому мнению. И важно мнение авторитетного органа, которое необходимо взять за основу.
LOpp
LOpp ответил Leha-ha50
03 марта в 18:11
Трудно судить, ну если футболист специально развел руки тем самым увеличивая площадь тела, то надо давать пенальти
drug01
drug01
03 марта в 18:10
Для этого и пишут правила .....чтобы их трактовать по своему!
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил LOpp
03 марта в 17:41
все же надо разграничить понятия игра рукой и мяч попал в руку. если было движение рукой или рука была выставлена по траектории движения мяча значит игра рукой. если рука прижата к телу или находиться в неподвижном состоянии то мяч попал в руку. по ВАР это можно спокойно определить.
Одно маленькое дополнение. Если рука не прижата , а находится в более или менее в естественном положении , но преграждает мячу полет в створ, то должен быть пеналь, мне так кажется?!?
112910415
112910415
03 марта в 17:25
в тупик забрели, однако !
LOpp
LOpp
03 марта в 17:20
все же надо разграничить понятия игра рукой и мяч попал в руку.

если было движение рукой или рука была выставлена по траектории движения мяча значит игра рукой.

если рука прижата к телу или находиться в неподвижном состоянии то мяч попал в руку.

по ВАР это можно спокойно определить.
mihaluch
mihaluch
03 марта в 16:58
Трудности заключаются в разночтении - сыграл рукой или мяч попал в руку.
beefs
beefs
03 марта в 16:57
Сложно это все...
cska vperiod
cska vperiod
03 марта в 16:53
Это возможность для безбородовых строить игру так как им нужно.
Zenit_84
Zenit_84
03 марта в 16:46
Размыто правило
Scuderia Ferrаri
Scuderia Ferrаri
03 марта в 16:40
Каким тренерам?! Хвост виляет собакой?

Нужно, чтоб УЕФА/ФИФА сами принимали правила.
cska minus
cska minus ответил VIPded
03 марта в 16:37
Ну да, вот момент у УФЫ в игре с Краснодаром, зачем он ее так выставил? Была рука, значит был пенальти.
VIPded
VIPded
03 марта в 16:33
Очень определённо! Нельзя касаться и всё тут! Пусть прячут за спину или куда угодно!
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