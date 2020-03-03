Чеферин: «Правило игры рукой очень неопределенное»

Президент УЕФА Александер Чеферин считает правило игры рукой очень неопределенным.

Правило игры рукой очень неопределенное — была встреча топ-тренеров и председателя судейского комитета УЕФА Роберто Розетти, на которой рассматривался этот вопрос. Он показывал тренерам «Ливерпуля», «Манчестер Сити», «Реала» моменты и спрашивал, считают ли они, что была игра рукой. Одна половина сказала, что да, другая — нет. Если это остается неопределенным для лучших тренеров мира, сложно, чтобы это было ясно для нас.