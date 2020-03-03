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Бенитес: «Никогда не учил Роналду пробивать штрафные»

03 марта 2020, 16:01

Главный тренер «Далянь Ифан» Рафаэль Бенитес заявил, что он никогда не учил нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду пробивать штрафные удары, когда работал с ним в «Реале».

Я ни разу не говорил Роналду, как ему нужно пробивать штрафные. Единственный разговор о штрафных, который состоялся между нами, был в Австралии во время подготовки к сезону.

Я сказал ему, что вместе с тренером вратарей проанализировал штрафные удары, которые он исполнял, когда выступал за МЮ. Мы изучали траекторию полёта мяча по отношению к стенке.

Напомним, что недавно Роналду посетил Эль Класико.

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Тага Дага
Тага Дага
03 марта в 23:36
😂😂😂😂😂😂😂цифры не врут,петух забил каждый 65 удар со штрафного...это факт.
Шатаут
Шатаут ответил cevin cigan
03 марта в 22:03
А пусть гномяра у Жуниньо Пернамбукано всю жизнь учится!
Зачем ему учится, он и так умеет... На силу хорошо били только Карлос и Жуниньо... А аналду ни так, ни так... Он уже давно полный ноль... Замыкать и пенали - вот его дело теперь... Шампунь гребаный... Эгоюга недоделанная...
ЮЗИК
ЮЗИК
03 марта в 21:37
Когда они встретились он походу уже умел их пробивать
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
03 марта в 18:14
Рас не учили то не стоит иму пробивать
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответил Шатаут
03 марта в 17:40
У Месси пусть поучится.... А то сила есть - ума не надо..
После драки кулаками не машут.
cska vperiod
cska vperiod
03 марта в 17:27
Великий тренер и великий футболист.
cevin cigan
cevin cigan ответил Шатаут
03 марта в 17:23
У Месси пусть поучится.... А то сила есть - ума не надо..
А пусть гномяра у Жуниньо Пернамбукано всю жизнь учится!
Dima salev
Dima salev
03 марта в 17:12
Я думал Бенитеса в детстве тренеровал Роналду
Шатаут
Шатаут
03 марта в 17:10
У Месси пусть поучится.... А то сила есть - ума не надо..
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