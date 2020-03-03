Бенитес: «Никогда не учил Роналду пробивать штрафные»

Главный тренер «Далянь Ифан» Рафаэль Бенитес заявил, что он никогда не учил нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду пробивать штрафные удары, когда работал с ним в «Реале».
Я ни разу не говорил Роналду, как ему нужно пробивать штрафные. Единственный разговор о штрафных, который состоялся между нами, был в Австралии во время подготовки к сезону.
Я сказал ему, что вместе с тренером вратарей проанализировал штрафные удары, которые он исполнял, когда выступал за МЮ. Мы изучали траекторию полёта мяча по отношению к стенке.
Напомним, что недавно Роналду посетил Эль Класико.