Бенитес: «Никогда не учил Роналду пробивать штрафные»

Главный тренер «Далянь Ифан» заявил, что он никогда не учил нападающего «Ювентуса» пробивать штрафные удары, когда работал с ним в «Реале».

Я ни разу не говорил Роналду, как ему нужно пробивать штрафные. Единственный разговор о штрафных, который состоялся между нами, был в Австралии во время подготовки к сезону.