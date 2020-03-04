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Клопп: «Мы заслужили поражение, допустив очень серьёзные ошибки»

04 марта 2020, 01:42
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)2 : 0Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение от «Челси» (0:2) в матче 1/8 финала Кубка Англии.

Мне бы очень хотелось, чтобы вы перестали говорить об этом [поражении в матче с «Уотфордом»]. Мы заслужили поражение [от «Челси»], потому что они забили нам дважды, а мы допустили две серьёзнейшие ошибки в обоих голевых эпизодах.

Игра была абсолютно открытой, в первом тайме мы нанесли три-четыре удара подряд, и Садио Мане был близок к тому, чтобы забить. Интенсивность этого матча заставила нас вносить некоторые изменения. Мы нуждались в свежих ногах, а также в том, чтобы немного успокоить игру, но пропущенные голы в этом не помогают. Парни здорово отреагировали на ситуацию, мне это понравилось, но второй гол стал проблемой, а «Челси» очень хорошо оборонялся физически.

Многие составляющие нашей игры мне понравились. Мы знаем, что должны стать лучше. Дело не в судьбе, а в нас, и мы сами должны вернуть всё на правильные рельсы. Это не лучшие три недели сезона, но у нас есть шанс сделать лучшими следующие три недели, и это наш план.

В данный момент «Атлетико» нас не интересует. Всё внимание «Борнмуту». Они сражаются всеми своими силами и очень хорошо выступили против «Челси».

Никто не должен нас жалеть, мы будем выигрывать матчи, и это то, что мы планируем сделать в субботу.

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Все комментарии
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
04 марта в 19:56
Клопп прав проиграли по делу, надеюсь внесут изменения в игру. Вижу главные евролузеры все еще радуются, видимо до матча с Лионом.
Князь с офтопа меломана
Князь с офтопа меломана
04 марта в 16:39
Аха-ха), без судей решает лузерский менталитет ливерпуля.
Если бы не арбитры, сейчас бы МС уже защитил титул. А так ещё пободаются)
ZjzoRe
ZjzoRe
04 марта в 13:45
удачи Ливерпулю с атлетами

нечеловеческий темп, который они взяли в сезоне, сказался, а пенсы как будто вдруг понял, чего от них хочет Фрэнк и выдали образцовый матч

Кепа божит, Баркли - зверь, молодежь вызывает восторг, в следующем сезоне поборемся за золото)
IKER-RAUL
IKER-RAUL
04 марта в 12:42
всё верно , сейчас все усилия на Борнмут! необходимо побеждать, причём убедительно и тогда вернется уверенность.
Kirgudu
Kirgudu
04 марта в 11:34
Иметь 20 очков преимущества в Лиге и просирать все Кубки? Клопп позорник.
dzvinka
dzvinka
04 марта в 11:23
отлично сказано, реально подходов было достаточно в первом тайме, но не забили, Кепа вспомнил что он вратарь таки)))
cska vperiod
cska vperiod
04 марта в 07:11
Просто Челси сильнее.
mihaluch
mihaluch
04 марта в 05:14
"Челси" в данном матче был мобильнее и настырнее.
ДСА
ДСА
04 марта в 04:24
Началась серия неудач Ливерпуля.
Leha-ha50
Leha-ha50
04 марта в 02:27
Челси был на порядок лучше. А у Ливерпуля наметился явный спад, хотя это нормально, но для Ливерпуля это не вовремя, скоро ответка с Атлетико, а с такой игрой шансов мало.
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