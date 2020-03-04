Клопп: «Мы заслужили поражение, допустив очень серьёзные ошибки»

Главный тренер «Ливерпуля» прокомментировал поражение от «Челси» (0:2) в матче 1/8 финала Кубка Англии.

Мне бы очень хотелось, чтобы вы перестали говорить об этом [поражении в матче с «Уотфордом»]. Мы заслужили поражение [от «Челси»], потому что они забили нам дважды, а мы допустили две серьёзнейшие ошибки в обоих голевых эпизодах.

Игра была абсолютно открытой, в первом тайме мы нанесли три-четыре удара подряд, и Садио Мане был близок к тому, чтобы забить. Интенсивность этого матча заставила нас вносить некоторые изменения. Мы нуждались в свежих ногах, а также в том, чтобы немного успокоить игру, но пропущенные голы в этом не помогают. Парни здорово отреагировали на ситуацию, мне это понравилось, но второй гол стал проблемой, а «Челси» очень хорошо оборонялся физически.

Многие составляющие нашей игры мне понравились. Мы знаем, что должны стать лучше. Дело не в судьбе, а в нас, и мы сами должны вернуть всё на правильные рельсы. Это не лучшие три недели сезона, но у нас есть шанс сделать лучшими следующие три недели, и это наш план.

В данный момент «Атлетико» нас не интересует. Всё внимание «Борнмуту». Они сражаются всеми своими силами и очень хорошо выступили против «Челси».

Никто не должен нас жалеть, мы будем выигрывать матчи, и это то, что мы планируем сделать в субботу.