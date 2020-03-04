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Холгейт: «Трофеи – то, что я вижу в будущем „Эвертона“»

04 марта 2020, 00:58

Защитник «Эвертона» Мэйсон Холгейт прокомментировал продление контракта с клубом. Игрок подписал новое пятилетнее соглашение с «ирисками».

Направление, в котором двигается клуб, говорит о том, что это отличное место, чтобы находиться здесь, и я очень этому рад. Мы хотим сделать следующий шаг и постараться добиться большего. Я хочу выигрывать трофеи, и такие победы – то, что я вижу в будущем клуба.

Отметим, что в минувшее воскресенье Холгейт помог «Эвертону» сыграть вничью с МЮ в поединке 28-го тура АПЛ. Защитник провел на поле весь матч.

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