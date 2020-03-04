Холгейт: «Трофеи – то, что я вижу в будущем „Эвертона“»

Защитник «Эвертона» прокомментировал продление контракта с клубом. Игрок подписал новое пятилетнее соглашение с «ирисками».

Направление, в котором двигается клуб, говорит о том, что это отличное место, чтобы находиться здесь, и я очень этому рад. Мы хотим сделать следующий шаг и постараться добиться большего. Я хочу выигрывать трофеи, и такие победы – то, что я вижу в будущем клуба.