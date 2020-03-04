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Петер Шмейхель: «В МЮ нет проблемы с вратарем»

04 марта 2020, 00:44
ЭвертонЛоготип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)1 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель высказался в поддержку голкипера «красных дьяволов» Давида Де Хеа, которого критикуют после ошибки в матче с «Эвертоном». Неудачные действия Де Хеа в поединке с «ирисками» позволили сопернику забить гол. По словам Шмейхеля, МЮ не лучшим образом действует в защите, и это сказывается на игре вратаря команды.

Ты можешь быть лучшим голкипером мира, но если тебя не защищают хорошо, ты будешь пропускать голы. Иногда тебя затягивает это, и ты делаешь ошибки. В МЮ нет проблемы с вратарем.    

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ДСА
ДСА
04 марта в 06:26
Высокая зарплата его развращает.
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