Петер Шмейхель: «В МЮ нет проблемы с вратарем»

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель высказался в поддержку голкипера «красных дьяволов» Давида Де Хеа, которого критикуют после ошибки в матче с «Эвертоном». Неудачные действия Де Хеа в поединке с «ирисками» позволили сопернику забить гол. По словам Шмейхеля, МЮ не лучшим образом действует в защите, и это сказывается на игре вратаря команды.
Ты можешь быть лучшим голкипером мира, но если тебя не защищают хорошо, ты будешь пропускать голы. Иногда тебя затягивает это, и ты делаешь ошибки. В МЮ нет проблемы с вратарем.