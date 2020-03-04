Петер Шмейхель: «В МЮ нет проблемы с вратарем»

1583271860

04 марта 2020, 00:44

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» высказался в поддержку голкипера «красных дьяволов» , которого критикуют после ошибки в матче с «Эвертоном». Неудачные действия Де Хеа в поединке с «ирисками» позволили сопернику забить гол. По словам Шмейхеля, МЮ не лучшим образом действует в защите, и это сказывается на игре вратаря команды.