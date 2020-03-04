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Баркли: «Для меня, фаната „Эвертона“, забить „Ливерпулю“ – всегда мечта»

04 марта 2020, 01:11
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)2 : 0Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Полузащитник «Челси» Росс Баркли прокомментировал победу над «Ливерпулем» в матче 1/8 финала Кубка Англии (2:0) и свой гол в ворота мерсисайдцев.

Это было великолепно, прекрасный результат для парней. После двух неутешительных результатов сегодня мы нуждались в топ-выступлении.

Гол «Ливерпулю» очень значим для меня. Для меня, как фаната «Эвертона», всегда было мечтой забить в ворота «Ливерпуля».

Билли Гилмор был великолепен. Но для меня это не стало неожиданностью. Я видел его на тренировках, и в прошлом сезоне он выглядел точно так же.

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Dark MU
Dark MU
04 марта в 09:36
"Фанат Эвертона, но перешёл в челси" логично
Ptaha91
Ptaha91
04 марта в 09:19
для тебя просто гол забить это мечта.
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