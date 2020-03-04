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Мартинес: «Уровень конкуренции в нашей группе будет высочайшим»

04 марта 2020, 07:12

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал итоги жеребьёвки Лиги Наций для своей команды.

Отличная жеребьёвка, причём для всех команд, с кем мы оказались в одной группе. Думаю, все будут отбирать друг у друга много очков. Уровень конкуренции будет высочайший. С Исландией мы играли и в прошлой Лиге Наций, поэтому хорошо знаем, как непросто добывать положительный результат на их поле.

С Данией мы не встречались давно, очень давно. И теперь вдруг сыграем с ней сразу в двух разных турнирах. С Англией играли аж два раза на последнем чемпионате мира. Но теперь встретимся с ней не на нейтральном поле, поэтому нашим болельщикам будет очень приятно отправиться на «Уэмбли». Думаю, оказаться на этом стадионе мечтают все: как футболисты, так и болельщики.

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