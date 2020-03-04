Флик: «„Бавария“ в полуфинале Кубка Германии, я очень горжусь командой»

Наставник «Баварии» прокомментировал победу над «Шальке» (1:0) в четвертьфинальном матче Кубка Германии.

Моя команда сегодня играла очень хорошо и очень умно. Я доволен тем, как мы победили. Сегодня нам противостояла очень обороняющаяся команда. Тем не менее, нам удавалось создавать моменты, и в целом мы сыграли очень хорошо. В среднем мы владели мячом более 80 процентов игрового времени.

В конце концов в Кубке самое главное – это выход в следующий раунд. Мы в полуфинале, и поэтому я очень горд своей командой. Команда находится в хорошей форме. Сегодня мы не хотели вносить много изменений. Сейчас мы приступим к восстановлению, затем у парней будет полтора свободных дня, а потом мы начнём подготовку к матчу с «Аугсбургом».