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Клопп: «Моё мнение о коронавирусе не имеет значения, я не разбираюсь»

04 марта 2020, 07:02
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)2 : 0Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после поражения от «Челси» (0:2) в 1/8 финала Кубка Англии ответил на вопрос о том, что он думает о проблеме распространения коронавируса.

Что лично мне не нравится в этой жизни, так это то, что мнение футбольного тренера по каждому серьёзному вопросу оказывается важным. Я правда этого не понимаю. То, что говорят известные люди, не имеет значения. Когда эту тему начинают обсуждать люди вроде меня, не разбирающиеся в вопросе... Те, у кого есть соответствующие знания, должны говорить другим людям, что нужно делать – не футбольные тренеры. Я не разбираюсь в политике и коронавирусе. Зачем спрашивать меня? Я ношу бейсболку.

Я обеспокоен так же, как и все остальные. Я живу на этой планете и хочу, чтобы она была безопасной и здоровой. Я желаю каждому всего самого лучшего, абсолютно. Но моё мнение о коронавирусе не должно иметь значения.

Ранее о коронавирусе высказался полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 20:54
вот Глушаков чеснок рекомендует ..
RedRedTeam
RedRedTeam
04 марта в 18:52
Красава КлоппТоп. Лучший Футбольный Хард-Рокер.
karnager
karnager
04 марта в 15:15, ред.
Клопп высказался как норм мужик, а Миранчук так, как подобает футболеру: мой руки, бро!
dzvinka
dzvinka
04 марта в 11:02
он прав. с какого х*** политики дают указания в медицине, экономике и еще много где, если по своей сути, политик не знает н*****я. Так же это применимо и к остальным сферам.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
04 марта в 10:40
Пора издавать цитатник Юргена. "Я не разбираюсь в политике - я ношу бейсболку." Красиво. Снимаю перед автором эту самую бейсболку..
VIPded
VIPded
04 марта в 07:25
Ну хоть этот панику не стал нагнетать...)))
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