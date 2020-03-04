Клопп: «Моё мнение о коронавирусе не имеет значения, я не разбираюсь»

Главный тренер «Ливерпуля» после поражения от «Челси» (0:2) в 1/8 финала Кубка Англии ответил на вопрос о том, что он думает о проблеме распространения коронавируса.

Что лично мне не нравится в этой жизни, так это то, что мнение футбольного тренера по каждому серьёзному вопросу оказывается важным. Я правда этого не понимаю. То, что говорят известные люди, не имеет значения. Когда эту тему начинают обсуждать люди вроде меня, не разбирающиеся в вопросе... Те, у кого есть соответствующие знания, должны говорить другим людям, что нужно делать – не футбольные тренеры. Я не разбираюсь в политике и коронавирусе. Зачем спрашивать меня? Я ношу бейсболку.

Я обеспокоен так же, как и все остальные. Я живу на этой планете и хочу, чтобы она была безопасной и здоровой. Я желаю каждому всего самого лучшего, абсолютно. Но моё мнение о коронавирусе не должно иметь значения.