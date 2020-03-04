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Лагербек: «Группа со сборной России посложнее остальных групп в Лиге B»

04 марта 2020, 06:39

Главный тренер сборной Норвегии Ларс Лагербек прокомментировал итоги жеребьёвки Лиги Наций.

Думаю, одна группа в нашей Лиге В чуть посложнее, чем остальные. Та, где сборная России. Остальные три, скорее, более равные по составу. Поэтому жаловаться мне не приходится. С Австрией всегда приятно играть, за неё выступают интересные футболисты. Сложно придётся и в Северной Ирландии. С Румынией же играли не так давно в квалификации Евро-2020. С интересом жду всех трёх противостояний.

Напомним, сборная России сыграет в одной группе с Турцией, Сербией и Венгрией.

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Все комментарии
EAGinLE
EAGinLE
04 марта в 08:36
Удачи сборной России .
ДСА
ДСА
04 марта в 08:11
У России ровная группа
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