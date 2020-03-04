Тухель: «Неймар стал спокойнее и увереннее»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» в преддверии полуфинального матча Кубка Франции против «Лиона» рассказал о готовности Неймара к встрече после его удаления в игре с «Бордо» (4:3).

Сейчас Неймар стал спокойнее. Он провёл хороший матч против «Бордо», но, к сожалению, получил красную карточку. Это нехорошо, но это произошло.

У меня сложилось ощущение, что он стал спокойнее. Он готовится к матчу, и это главное. Самое важное, что на этом решающем этапе он вместе с нами. Буду очень рад выпустить его в матче с «Лионом».

Чувствую, что он по-настоящему готов, стал спокойнее, увереннее и вошёл в свой ритм.