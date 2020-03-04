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Тухель: «Неймар стал спокойнее и увереннее»

04 марта 2020, 04:40
ЛионЛоготип футбольный клуб Лион1 : 5Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель в преддверии полуфинального матча Кубка Франции против «Лиона» рассказал о готовности Неймара к встрече после его удаления в игре с «Бордо» (4:3).

Сейчас Неймар стал спокойнее. Он провёл хороший матч против «Бордо», но, к сожалению, получил красную карточку. Это нехорошо, но это произошло.

У меня сложилось ощущение, что он стал спокойнее. Он готовится к матчу, и это главное. Самое важное, что на этом решающем этапе он вместе с нами. Буду очень рад выпустить его в матче с «Лионом».

Чувствую, что он по-настоящему готов, стал спокойнее, увереннее и вошёл в свой ритм.

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Все комментарии
shur
shur
04 марта в 10:34
....я заметил один факт,как только Неймар красится в светлое появляется
молодецкая прыть,как только он с бородой и брюнет играет не спеша,вон
Месси давно,как дед Мазай,ходит себе вальяжно туда-сюда,никому не мешает!!!
112910415
112910415
04 марта в 07:32
вскоре станет уравновешенным и мудрым пенсионером !
cska vperiod
cska vperiod
04 марта в 06:09
Успокоили девочку.
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