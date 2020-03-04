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Лэмпард: «Я очень доволен Кепой»

04 марта 2020, 03:30
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)2 : 0Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард дал комментарий после победы над «Ливерпулем» (2:0) в матче 1/8 финала Кубка Англии.

Об игре и результате

Я очень горжусь. «Ливерпуль» – лучшая команда чемпионата, и то, что они делают – невероятно. Поэтому для нас показать такое выступление – это нечто особенное. Мы знаем, что впереди у нас долгий путь, но такие моменты необходимо праздновать.

О Билли Гилморе

Какое невероятное выступление для молодого игрока. Уже в первые 5-10 минут он действовал с холодной головой. Да, он небольшого роста, но огромен в своей личности. Он заслужил, чтобы люди говорили о нём после такого выступления.

О Кепе Аррисабалаге, который на этот матч вернулся в основу «Челси»

Я очень доволен Кепой. Ему нелегко, потому что все футболисты хотят играть, а за вратарём следят пристальнее, чем за любым полевым игроком. Он сделал несколько классных сейвов, показал характер и хорошую игру.

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Все комментарии
Evgeny Moreman
Evgeny Moreman
04 марта в 10:37
Воспитательные меры подстегнули Кепу ,может его и не хватило с Баварией,38 летний вратарь это не много комично на этом уровне,он и в струнку выпрямляется с трудом спина болит.
VAN ARM
VAN ARM
04 марта в 07:07
отличный результат!!!!
cska vperiod
cska vperiod
04 марта в 06:07
Нормально, главное сыграл на ноль.
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