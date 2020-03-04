Лэмпард: «Я очень доволен Кепой»

Главный тренер «Челси» дал комментарий после победы над «Ливерпулем» (2:0) в матче 1/8 финала Кубка Англии.

Об игре и результате

Я очень горжусь. «Ливерпуль» – лучшая команда чемпионата, и то, что они делают – невероятно. Поэтому для нас показать такое выступление – это нечто особенное. Мы знаем, что впереди у нас долгий путь, но такие моменты необходимо праздновать.

О Билли Гилморе

Какое невероятное выступление для молодого игрока. Уже в первые 5-10 минут он действовал с холодной головой. Да, он небольшого роста, но огромен в своей личности. Он заслужил, чтобы люди говорили о нём после такого выступления.

О Кепе Аррисабалаге, который на этот матч вернулся в основу «Челси»

Я очень доволен Кепой. Ему нелегко, потому что все футболисты хотят играть, а за вратарём следят пристальнее, чем за любым полевым игроком. Он сделал несколько классных сейвов, показал характер и хорошую игру.