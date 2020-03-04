Куман: «Меня звали в „Барселону“, но я отказал»

Главный тренер сборной Нидерландов подтвердил слухи о том, что мог возглавить «Барселону» и поделился мнением о голландском хавбеке «сине-гранатовых» .

Да, они звонили мне несколько недель назад. Я ответил «Барселоне» отказом, потому что работаю со сборной Нидерландов. Это был неподходящий момент для ухода.

Что касается де Йонга, положительным моментом является то, что Френки играет во многих матчах, но выступает на позиции, отличной от той, к которой он привык. Он не играл на этой позиции ни в «Аяксе», ни в сборной, но таково решение тренера.

Он очень молод и учится чему-то новому по мере своих выступлений в матчах. Но у нас в сборной он играет по-другому.