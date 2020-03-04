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Куман: «Меня звали в „Барселону“, но я отказал»

04 марта 2020, 05:48

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман подтвердил слухи о том, что мог возглавить «Барселону» и поделился мнением о голландском хавбеке «сине-гранатовых» Френки де Йонге.

Да, они звонили мне несколько недель назад. Я ответил «Барселоне» отказом, потому что работаю со сборной Нидерландов. Это был неподходящий момент для ухода.

Что касается де Йонга, положительным моментом является то, что Френки играет во многих матчах, но выступает на позиции, отличной от той, к которой он привык. Он не играл на этой позиции ни в «Аяксе», ни в сборной, но таково решение тренера.

Он очень молод и учится чему-то новому по мере своих выступлений в матчах. Но у нас в сборной он играет по-другому.

Также Куман прокомментировал итоги жеребьёвки Лиги Наций.

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Все комментарии
Стеллс
Стеллс
04 марта в 13:00
И слава богу.Как тренер клубов полный провал,в таком возрасте докатился до сборной.
cevin cigan
cevin cigan
04 марта в 09:43
Правильно сделал,где сборная Нидерландов и где барсуки с главным нервотрёпщиком!
VAN ARM
VAN ARM
04 марта в 07:03
лукавишь рони))))
STVA 1
STVA 1
04 марта в 06:26
Это его право...
cska vperiod
cska vperiod
04 марта в 06:03
Мог не считается.
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