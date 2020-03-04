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Гусев: «ЦСКА подходит к матчу со „Спартаком“ в неплохой форме»

04 марта 2020, 12:07
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАЗакончился в доп. время

Бывший футболист ЦСКА Ролан Гусев считает, что москвичи могут обыграть «Спартак» в матче 1/4 финала Кубка России.

ЦСКА подходит к матчу в неплохой форме. Понятно, что первые игры после перерыва всем даются тяжело, но физическая форма у всех плюс-минус одинаковая. Поэтому будем надеяться, что ЦСКА даст бой «Спартаку» и обыграет его. Повторюсь, что по физическим кондициям примерное равенство у всех в лиге.

Относительно индивидуальных действий вспомним матч с «Уралом», где одно очко принес, по сути, Марио Фернандес. И другие исполнители есть, которые могут решить момент. Тем более, что ребята будут подходить к дерби с хорошей злостью и желанием реабилитироваться за ничью.

Это дерби, тут игра может сложиться как угодно. Планировать можно одно, а получится совершенно другое. Иногда даже тактические установки и схемы могут не сыграть роли из-за настроя игроков.

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Все комментарии
Red blu
Red blu
04 марта в 13:39
Сегодня игра покажет, кто в какой форме и кто на что наработал на сборах.
112910415
112910415
04 марта в 13:16
" в не очень плохой " - так вернее
Leha-ha50
Leha-ha50
04 марта в 13:13
Сплошное балабольство!!!
Принц тарасовский
Принц тарасовский
04 марта в 13:08
Шутит?
Jantu
Jantu
04 марта в 13:03
Форма коней была видна в матче с Уралом, еле шевелились и ничейку им подарил Урал. Особенно хорош был Чалов, им опять заинтересовался Ювентус, у Ювентуса мячи подавать некому.
cska minus
cska minus
04 марта в 12:57
Форма у ЦСКА и правда не плохая, даже почти у всех одинаковая, вот только игроки в этой форме так себе...
SHMEL
SHMEL
04 марта в 12:43
ЦСКА только победа!!!
VIPded
VIPded
04 марта в 12:38
Удачи ЦСКА!!!
Юрниекс
Юрниекс
04 марта в 12:31
А неплохой формы мало,для такой игры..Надо выходить и костьми ложиться..Да и везение не помешает...Удачи армейцам!!!
КЭТиК
КЭТиК
04 марта в 12:29
У Спартака форма повеселее.
Faustello
Faustello
04 марта в 12:19
Жена Луки Модрича - Ваня ))))
Соккер сделал мой день ))))))))))))))))))
Али Самаркандский
Али Самаркандский
04 марта в 12:10
Что, игру будем смотиеть на Первом? Гусев комментатор?
cska vperiod
cska vperiod
04 марта в 12:08
Ждём-с!
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