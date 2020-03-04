Гусев: «ЦСКА подходит к матчу со „Спартаком“ в неплохой форме»

Бывший футболист ЦСКА считает, что москвичи могут обыграть «Спартак» в матче 1/4 финала Кубка России.

ЦСКА подходит к матчу в неплохой форме. Понятно, что первые игры после перерыва всем даются тяжело, но физическая форма у всех плюс-минус одинаковая. Поэтому будем надеяться, что ЦСКА даст бой «Спартаку» и обыграет его. Повторюсь, что по физическим кондициям примерное равенство у всех в лиге.

Относительно индивидуальных действий вспомним матч с «Уралом», где одно очко принес, по сути, Марио Фернандес. И другие исполнители есть, которые могут решить момент. Тем более, что ребята будут подходить к дерби с хорошей злостью и желанием реабилитироваться за ничью.

Это дерби, тут игра может сложиться как угодно. Планировать можно одно, а получится совершенно другое. Иногда даже тактические установки и схемы могут не сыграть роли из-за настроя игроков.