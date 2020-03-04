Мостовой: «„Спартак“ является фаворитом матча с ЦСКА»

Бывший российский футболист Александр Мостовой прокомментировал предстоящий матч «Спартака» против ЦСКА в 1/4 финала Кубка России.

Однозначно считаю, что «Спартак» является фаворитом этого матча. Команда играет на своем поле, а в предыдущем туре обыграла «Динамо», хоть и не по всем показателям. Хотя бело-голубые меня расстроили, совсем не были готовы к игре. Встали все позади и ждали. Такое чревато тем, что «Спартак» найдет шанс и воспользуется. А «Динамо» свои моменты не забило. Вот теперь пускай кусают локти.

Относительно ЦСКА могу сказать, что в психологическом плане у них проблемы. Игра в гостях после еле спасенной игры с «Уралом». Видно, что есть проблемы. Так что красно-белые по многим показателям должны являться фаворитом игры. Тем более, это кубок, трофей недалеко.

Соболев? Хоть и отдал голевой пас, но скорее случайный. Сначала динамовец обрезал, потом еще несколько спонтанных моментов. Если в целом его игру отмечать, то он, конечно, старался. Но все-таки видно, что еще новичок, не влился до конца. Тот же Комличенко вышел с замены и создал два действия, которые должны были стать голевыми. Соболева же во втором тайме и видно почти не было. Пока трудно говорить, но хорошо, что его приобрели. Теперь все зависит от него.