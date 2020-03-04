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Мостовой: «„Спартак“ является фаворитом матча с ЦСКА»

04 марта 2020, 10:50
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАЗакончился в доп. время

Бывший российский футболист Александр Мостовой прокомментировал предстоящий матч «Спартака» против ЦСКА в 1/4 финала Кубка России.

Однозначно считаю, что «Спартак» является фаворитом этого матча. Команда играет на своем поле, а в предыдущем туре обыграла «Динамо», хоть и не по всем показателям. Хотя бело-голубые меня расстроили, совсем не были готовы к игре. Встали все позади и ждали. Такое чревато тем, что «Спартак» найдет шанс и воспользуется. А «Динамо» свои моменты не забило. Вот теперь пускай кусают локти.

Относительно ЦСКА могу сказать, что в психологическом плане у них проблемы. Игра в гостях после еле спасенной игры с «Уралом». Видно, что есть проблемы. Так что красно-белые по многим показателям должны являться фаворитом игры. Тем более, это кубок, трофей недалеко.

Соболев? Хоть и отдал голевой пас, но скорее случайный. Сначала динамовец обрезал, потом еще несколько спонтанных моментов. Если в целом его игру отмечать, то он, конечно, старался. Но все-таки видно, что еще новичок, не влился до конца. Тот же Комличенко вышел с замены и создал два действия, которые должны были стать голевыми. Соболева же во втором тайме и видно почти не было. Пока трудно говорить, но хорошо, что его приобрели. Теперь все зависит от него.

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Все комментарии
League1
League1
04 марта в 17:17
Одно слово, мост...
Nikola45
Nikola45
04 марта в 14:41
)) Нельзя судить строго! Это же Мостовой )) Как и все Спартаковцы он .... ))
Red blu
Red blu
04 марта в 13:27
Игра покажет кто фаворит.
мангo
мангo ответил ЦСКА Самый титулованный
04 марта в 12:29
5-я встреча в Кубке России, где спартак ещё не побеждал ЦСКА. спартак и ЦСКА сыграют между собой в Кубке России в пятый раз, но на столь ранней стадии встретятся впервые, в предыдущих четырех играх красно-белые не одержали ни одной победы Последний матч в рамках Кубка прошел в 2011 г. в полуфинале армейцы одержали победу в серии пенальти, а основное время закончилось со счётом 3:3, в полуфинале розыгрыша сезона 1999/00 армейцы оказались сильнее со счётом 3:1. Дважды команды играли между собой в финале, в 1994 году красно-синие выиграли по пенальти основное и дополнительное время завершилось в ничью 2:2, а в 2006 году ЦСКА разгромил спартак со счётом 3:0. В турнирной таблице премьер-лиги спартак после 20-го тура занимает 9-е место и отстаёт от зоны еврокубков на 10 очков, что означает, что борьба за Кубок России является возможно последней надеждой попасть в еврокубки.
Гончаренко уже все рекорды побил..
Jeck Denielse
Jeck Denielse
04 марта в 12:02, ред.
1. Спартак всегда дома фаворит....
2. Это правило в этом сезоне уже опровергли - Зенит, Урал, Оренбург, Арсенал, Ростов....
Albasin
Albasin
04 марта в 11:57
Спартак победит, он просто сильнее.
морозз
морозз
04 марта в 11:48
Мостовой...у Спартака нет игры и работа тренера непонятна!
Мостовой...Спартак является фаворитом в дерби!
Посмотрел на таблицу и усомнился в его словах!
Faustello
Faustello
04 марта в 11:47
Задача ЦСКА хорошенько потрепать Спартак перед нашей с ним игрой в чемпионате )))
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный
04 марта в 11:41
5-я встреча в Кубке России, где спартак ещё не побеждал ЦСКА.

спартак и ЦСКА сыграют между собой в Кубке России в пятый раз, но на столь ранней стадии
встретятся впервые, в предыдущих четырех
играх красно-белые не одержали ни одной победы
Последний матч в рамках Кубка прошел в 2011 г.
в полуфинале армейцы одержали победу в серии
пенальти, а основное время закончилось со счётом 3:3, в полуфинале розыгрыша сезона 1999/00 армейцы оказались сильнее со счётом 3:1.
Дважды команды играли между собой в финале,
в 1994 году красно-синие выиграли по пенальти
основное и дополнительное время завершилось в ничью 2:2, а в 2006 году ЦСКА разгромил спартак со счётом 3:0.
В турнирной таблице премьер-лиги спартак после 20-го тура занимает 9-е место и отстаёт от зоны еврокубков на 10 очков, что означает, что борьба
за Кубок России является возможно последней надеждой попасть в еврокубки.
cska minus
cska minus
04 марта в 11:24
Хорошо что у коней в нападении Чалов, а в раме Акинфеев) это и делает Спартак фаворитом.
Игорь Томм
Игорь Томм
04 марта в 11:24
Соболев в этом матче забьет
LOpp
LOpp
04 марта в 11:20
молчи!
в дерби ни когда не бывает фаворита
mihaluch
mihaluch
04 марта в 11:16
С натяжкой можно назвать "Спартак" фаворитом.
Footbolista
Footbolista
04 марта в 11:15
Да уж...у Динамо моментов было много...это не в плюс обороне Спартака...хорошо вратарь в эти моменты сыграл надежно...
cska vperiod
cska vperiod
04 марта в 11:06
Наверное вместо с иютитовым брамантана завезли.
Ablom
Ablom
04 марта в 10:51
Насчет фаворита трудно сказать, просто ЦСКА сейчас вообще никакой.
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