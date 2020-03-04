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Чанов: «Жду открытой игры от „Спартака“ и ЦСКА»

04 марта 2020, 12:02
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАЗакончился в доп. время

Бывший футболист ЦСКА Вячеслав Чанов рассуждает о предстоящем матче москвичей со «Спартаком» в 1/4 финала Кубка России.

Это дерби. Не стоит смотреть на подобные поединки через призму неких задач и турнирных раскладов. Поверьте, футболисты не станут думать о том, кому куда нужно пробиться. Они будут просто сражаться. Вы же сами понимаете, что нас ждет битва, противостояние на два результата. И на поле никто не будет вспоминать о статистике, об отношениях между футболистами и местах в таблице. Дерби всегда стоит особняком.

Не могу ничего сказать о футболистах «Спартака», но армейцы точно пойдут вперед. Я жду если не голевой феерии, то открытой игры. А как сложится на самом деле, мы с вами не знаем. Всё будет зависеть от тех ребят, которые выйдут на поле.

Игра защитников ЦСКА, действительно, может вызывать вопросы, но нельзя забывать, что за спиной у ребят находится Игорь Акинфеев. Он поможет и в дерби. Да и вся команда будет настроена на «Спартак» как надо. Уверен, ребята выйдут на поле с совершенно иным уровнем концентрации, чем на поединок с «Уралом». Мне кажется, они могут сыграть хорошо

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Все комментарии
Red blu
Red blu
04 марта в 13:40
Ждём победы ЦСКА!
EAGinLE
EAGinLE
04 марта в 13:08
Победы Спартаку .
ДСА
ДСА
04 марта в 12:26
0-0.
Союзник противников
Союзник противников
04 марта в 12:14
Он ждёт...Так обычно говорят тренеры,хозяйчики команд и не участвующие в событиях сидельцы резерва.А сам жилы рвать будешь,и забьёшь,наконец,или нет?А то про себя ни слова.
cska vperiod
cska vperiod
04 марта в 12:04
11 человек и плюс судья будут защищаться о какой открытой игре идёт речь.
Принц тарасовский
Принц тарасовский
04 марта в 12:04
Хорошего футбола от слабых команд ждать не приходится.
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