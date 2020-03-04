Чанов: «Жду открытой игры от „Спартака“ и ЦСКА»

Бывший футболист ЦСКА Вячеслав Чанов рассуждает о предстоящем матче москвичей со «Спартаком» в 1/4 финала Кубка России.
Это дерби. Не стоит смотреть на подобные поединки через призму неких задач и турнирных раскладов. Поверьте, футболисты не станут думать о том, кому куда нужно пробиться. Они будут просто сражаться. Вы же сами понимаете, что нас ждет битва, противостояние на два результата. И на поле никто не будет вспоминать о статистике, об отношениях между футболистами и местах в таблице. Дерби всегда стоит особняком.
Не могу ничего сказать о футболистах «Спартака», но армейцы точно пойдут вперед. Я жду если не голевой феерии, то открытой игры. А как сложится на самом деле, мы с вами не знаем. Всё будет зависеть от тех ребят, которые выйдут на поле.
Игра защитников ЦСКА, действительно, может вызывать вопросы, но нельзя забывать, что за спиной у ребят находится Игорь Акинфеев. Он поможет и в дерби. Да и вся команда будет настроена на «Спартак» как надо. Уверен, ребята выйдут на поле с совершенно иным уровнем концентрации, чем на поединок с «Уралом». Мне кажется, они могут сыграть хорошо