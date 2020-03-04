Б. Игнатьев: «Считаю „Торпедо“ фаворитом в матче с „Химками“»

Бывший тренер сборной России рассуждает о предстоящем матче между «Химками» и «Торпедо» в 1/4 финала Кубка России.

Считаю «Торпедо» фаворитом в матче с «Химками». И вижу за этим не только имиджевую составляющую. Зимой подмосковная команда сменила курс развития, поменяла главного тренера, который отлично справлялся со своими задачами. «Автозаводцы» же усилили состав и тренерский штаб. Единственный минус для черно-белых — это то, что они играют на выезде. Да и в целом кубковые матчи часто преподносят сюрпризы, так что шансы могут быть равны. Уверен, нас ждет жаркая борьба.