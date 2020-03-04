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Б. Игнатьев: «Считаю „Торпедо“ фаворитом в матче с „Химками“»

04 марта 2020, 10:12
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки5 : 1Логотип футбольный клуб Торпедо (Москва)ТорпедоМатч завершен

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев рассуждает о предстоящем матче между «Химками» и «Торпедо» в 1/4 финала Кубка России.

Считаю «Торпедо» фаворитом в матче с «Химками». И вижу за этим не только имиджевую составляющую. Зимой подмосковная команда сменила курс развития, поменяла главного тренера, который отлично справлялся со своими задачами. «Автозаводцы» же усилили состав и тренерский штаб. Единственный минус для черно-белых — это то, что они играют на выезде. Да и в целом кубковые матчи часто преподносят сюрпризы, так что шансы могут быть равны. Уверен, нас ждет жаркая борьба.

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Все комментарии
Albasin
Albasin
04 марта в 10:54
Химки победят.
beefs
beefs
04 марта в 10:24
Мяч круглый...
КЭТиК
КЭТиК
04 марта в 10:20
Неожиданный прогноз
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