Ковтун: «„Спартак“ будет агрессивно играть против ЦСКА»

Бывший защитник «Спартака» Юрий Ковтун рассуждает о предстоящем матче «красно-белых» против ЦСКА в Кубке России.
Думаю, завоевать кубок всё-таки хотят обе команды. К тому же дерби всегда остаётся дерби. Но для «Спартака» и Доменико Тедеско успех в данном турнире действительно станет отличным подспорьем. А ЦСКА необходимо решать свои проблемы в РПЛ и прокладывать путь в Лигу чемпионов. Но мотивированы красно-белые будут явно больше, соглашусь. Интересно, что противопоставят им армейцы в плане настроя.
Думаю, «Спартак» в первую очередь постарается сыграть агрессивно. Такое предположение можно сделать, глядя на футбол, который пытается привить красно-белым Тедеско. Но у ЦСКА тоже выработался свой стиль. С «Уралом» они действовали в одной манере, а в дерби могут смотреться совершенно иначе. Возможно, Виктор Ганчаренко решится на какие-то перестановки в группе атаки.
Как никак 16 лет не выигрывали Кубок России.
Как никак 16 лет не выигрывали Кубок России.