Ковтун: «„Спартак“ будет агрессивно играть против ЦСКА»

Бывший защитник «Спартака» рассуждает о предстоящем матче «красно-белых» против ЦСКА в Кубке России.

Думаю, завоевать кубок всё-таки хотят обе команды. К тому же дерби всегда остаётся дерби. Но для «Спартака» и Доменико Тедеско успех в данном турнире действительно станет отличным подспорьем. А ЦСКА необходимо решать свои проблемы в РПЛ и прокладывать путь в Лигу чемпионов. Но мотивированы красно-белые будут явно больше, соглашусь. Интересно, что противопоставят им армейцы в плане настроя.