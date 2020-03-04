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Ковтун: «„Спартак“ будет агрессивно играть против ЦСКА»

04 марта 2020, 11:46
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАЗакончился в доп. время

Бывший защитник «Спартака» Юрий Ковтун рассуждает о предстоящем матче «красно-белых» против ЦСКА в Кубке России.

Думаю, завоевать кубок всё-таки хотят обе команды. К тому же дерби всегда остаётся дерби. Но для «Спартака» и Доменико Тедеско успех в данном турнире действительно станет отличным подспорьем. А ЦСКА необходимо решать свои проблемы в РПЛ и прокладывать путь в Лигу чемпионов. Но мотивированы красно-белые будут явно больше, соглашусь. Интересно, что противопоставят им армейцы в плане настроя.

Думаю, «Спартак» в первую очередь постарается сыграть агрессивно. Такое предположение можно сделать, глядя на футбол, который пытается привить красно-белым Тедеско. Но у ЦСКА тоже выработался свой стиль. С «Уралом» они действовали в одной манере, а в дерби могут смотреться совершенно иначе. Возможно, Виктор Ганчаренко решится на какие-то перестановки в группе атаки.

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Все комментарии
Red blu
Red blu
04 марта в 13:42
На спартак будет больше давить результат матча.
Как никак 16 лет не выигрывали Кубок России.
cska minus
cska minus ответил Ablom
04 марта в 12:59
Хочешь сказать что надо просто набрать 11 игроков и выйти на поле?)
NbKA555
NbKA555
04 марта в 12:42
Удачи нам !Дави врага !
SHMEL
SHMEL
04 марта в 12:42
    Союзник противников
    Союзник противников ответил Ablom
    04 марта в 12:21
    Против ЦСКА и агрессии не нужно, достаточно посмотреть матч с Лудогорцем и сделать также.
    ДЛя этого надо быть жадным для побед "Лудогорцем",а не живущим прошлыми заслугами "Спартаком".
    Союзник противников
    Союзник противников
    04 марта в 12:20
    Конечно,потому что у них это в этом сезоне единственный шанс на успех и ЛЕ.
    Mangur
    Mangur
    04 марта в 12:11
    Без комментариев
    Columb
    Columb
    04 марта в 12:05, ред.
    Будет пердивный, вялотякущий, трусливый, автобусный футбол.
    cska vperiod
    cska vperiod
    04 марта в 12:01
    Ковтуну не нужно нервничать, вечером всё увидим.
    itujan
    itujan
    04 марта в 12:01
    Спартак не может агрессивно, ЦСКА не может побеждать.
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond ответил Ablom
    04 марта в 11:55
    Против ЦСКА и агрессии не нужно, достаточно посмотреть матч с Лудогорцем и сделать также.
    А против Динамо достаточно посмотреть матч со Спартаком))
    Ablom
    Ablom
    04 марта в 11:53
    Против ЦСКА и агрессии не нужно, достаточно посмотреть матч с Лудогорцем и сделать также.
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