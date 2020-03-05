Руни: «Конечно, я буду праздновать гол в ворота МЮ»

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05 марта 2020, 09:49

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» , ныне защищающий цвета «Дерби Каунти», заявил, что будет праздновать, если забьет гол в поединке с «красными дьяволами». Вскоре «бараны» сыграют с МЮ в матче 1/8 финала Кубка Англии.

Да, конечно [буду праздновать]. Мое время в «Юнайтед»… мне нравилась каждая минута, проведенная в клубе. Но сейчас я игрок «Дерби» и хочу выигрывать с этой командой.