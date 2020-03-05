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Руни: «Конечно, я буду праздновать гол в ворота МЮ»

05 марта 2020, 09:49
Дерби КаунтиЛоготип футбольный клуб Дерби Каунти0 : 3Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни, ныне защищающий цвета «Дерби Каунти», заявил, что будет праздновать, если забьет гол в поединке с «красными дьяволами». Вскоре «бараны» сыграют с МЮ в матче 1/8 финала Кубка Англии.

Да, конечно [буду праздновать]. Мое время в «Юнайтед»… мне нравилась каждая минута, проведенная в клубе. Но сейчас я игрок «Дерби» и хочу выигрывать с этой командой.

Отметим, что в преддверии матча с «Дерби» нападающий МЮ Одион Игало высказался об Уэйне Руни и особо отметил его бойцовские качества.

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galem72
galem72
05 марта в 11:09
Забил бы для начала...
DERBY COUNTY
DERBY COUNTY
05 марта в 10:17
Даже не сомневаюсь!
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