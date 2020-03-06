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Малком: «Моя позиция – вингер, но готов играть там, где скажет тренер»

вчера, 12:56

Полузащитник «Зенита» Малком высказался о своей форме.

Чувствую себя отлично. Только матчи будут помогать набрать лучшие кондиции. Когда наберу свою лучшую форму, то сильно помогу команде.

Также Малком ответил на вопрос о том, как бы он определил свою позицию на поле.

Я немного жадный [до игрового времени] в хорошем смысле этого слова. Моя основная позиция — вингер, но готов действовать там, где скажет главный тренер.

Напомним, ранее Малком в общении с журналистами рассказал, как воспринимает критику в свой адрес.

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Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответил Альфамен
вчера в 20:58
Кем нужно быть,чтоб из Барсы перейти в Зенит???
Ну это типа, как чемпион мира в Сочи
112910415
112910415
вчера в 17:45
пока ничем, совсем ничем себя не проявил
RussianMango
RussianMango
вчера в 16:37
Позиция Малкома - это лазарет. Там лучше всего у него получается.
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
вчера в 15:31
Ошибся с ним Зенит!
Footbolista
Footbolista
вчера в 15:18
Не верный перевод с португальского...малком сказал "...там, где скажет главный физрук"...
STVA 1
STVA 1
вчера в 15:08
Пока Малком не оправдывает свой трансфер...
Аксинья
Аксинья
вчера в 14:56
Дзюба и Азмун зализали раны и тнперь ты будешь на своей позиции...на лавке...
dimagas2
dimagas2
вчера в 14:26
В баре диджеем))
Иван Тасминский
Иван Тасминский ответил MopkoBHuk
вчера в 14:17, ред.
"... готов играть там, где скажет тренер" ФК Сочи ждет тебя
Будет отличная дабла в атаке Кокорин+Малком
Заратустра
Заратустра
вчера в 14:04
    Raamtvall
    Raamtvall
    вчера в 13:57
    Твоя позиция - лавка и тихий трансфер в середняк Лиги 1.
    Альфамен
    Альфамен
    вчера в 13:51
    Кем нужно быть,чтоб из Барсы перейти в Зенит???
    mihaluch
    mihaluch
    вчера в 13:47
    Малком в матче "Зенита" почти никакой.
    чемпионство с душком
    чемпионство с душком
    вчера в 13:21
    Провальный трансфер
    Аpбитр
    Аpбитр ответил Князь с офтопа меломана
    вчера в 13:03
    Админ, с какого перепугу опять премод?
    Добрый день.
    Слишком много нарушений и было принято решение поставить Вас на премодерацию. На сколько времени, всё зависит от Вас.
    MopkoBHuk
    MopkoBHuk
    вчера в 13:01
    "... готов играть там, где скажет тренер"
    ФК Сочи ждет тебя
    коrn3512
    коrn3512
    вчера в 12:59
    Твоя позиция махровый лавочник
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