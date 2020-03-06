Малком: «Моя позиция – вингер, но готов играть там, где скажет тренер»

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вчера, 12:56

Полузащитник «Зенита» Малком высказался о своей форме.

Чувствую себя отлично. Только матчи будут помогать набрать лучшие кондиции. Когда наберу свою лучшую форму, то сильно помогу команде.

Также Малком ответил на вопрос о том, как бы он определил свою позицию на поле.

Я немного жадный [до игрового времени] в хорошем смысле этого слова. Моя основная позиция — вингер, но готов действовать там, где скажет главный тренер.

Напомним, ранее Малком в общении с журналистами рассказал, как воспринимает критику в свой адрес.