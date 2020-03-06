Малком: «Моя позиция – вингер, но готов играть там, где скажет тренер»

Полузащитник «Зенита» Малком высказался о своей форме.
Чувствую себя отлично. Только матчи будут помогать набрать лучшие кондиции. Когда наберу свою лучшую форму, то сильно помогу команде.
Также Малком ответил на вопрос о том, как бы он определил свою позицию на поле.
Я немного жадный [до игрового времени] в хорошем смысле этого слова. Моя основная позиция — вингер, но готов действовать там, где скажет главный тренер.
Напомним, ранее Малком в общении с журналистами рассказал, как воспринимает критику в свой адрес.
Слишком много нарушений и было принято решение поставить Вас на премодерацию. На сколько времени, всё зависит от Вас.
Слишком много нарушений и было принято решение поставить Вас на премодерацию. На сколько времени, всё зависит от Вас.
ФК Сочи ждет тебя
ФК Сочи ждет тебя