Чеферин: «В еврокубках линии офсайда станут шире»

Президент УЕФА Александер Чеферин анонсировал изменения в правиле определения офсайдов для еврокубковых турниров.

Один сантиметр — это не офсайд. Смысл правила не в этом. Нам необходимы более толстые линии, которые рисуются на повторах. Один сантиметр может испортить целый сезон для клуба. Правила игры рукой тоже являются проблемой, но я не знаю, что с этим делать.