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Чеферин: «В еврокубках линии офсайда станут шире»

вчера, 17:35

Президент УЕФА Александер Чеферин анонсировал изменения в правиле определения офсайдов для еврокубковых турниров.

Один сантиметр — это не офсайд. Смысл правила не в этом. Нам необходимы более толстые линии, которые рисуются на повторах. Один сантиметр может испортить целый сезон для клуба. Правила игры рукой тоже являются проблемой, но я не знаю, что с этим делать.

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Все комментарии
gentlewolf
gentlewolf
сегодня в 02:52
Чиферин: Я вообще зато чтоб линии стали шире, длиннее и забористее.
gentlewolf
gentlewolf
сегодня в 02:21
Правила игры рукой тоже являются проблемой, но я не знаю, что с этим делать.

Да фигня-вопрос. Отрежьте всем полевым руки.
Ну или как компромисс пусть играют в наручниках за спиной. Все равно налоги не платят поголовно, заслужили.
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 22:24
надо все оставить как и было, без наВАРа!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:09
Для каждого турнира свои правила, штоле?.
Zimmer
Zimmer
вчера в 20:41
Большой роли это изменение не сыграет.
Сп62
Сп62
вчера в 20:40
В правилах записано, что все спорные моменты с определением офсайда, решать в пользу нападения. Что ещё выдумывать?
Albasin
Albasin
вчера в 20:26
И то правда.
Союзник противников
Союзник противников ответил Charismatic
вчера в 20:25
Я думаю как минимум на длину стопы. А еще лучше на пол корпуса. А то миллиметр на варе действительно портит футбол и игру.
ВАРево само-смерть футбола.Остаётся кампутирное шоу продолжительностью 100 минут,паузами,опохмелками и срачем в интернете.А так всё хорошо начиналось:Игрушка нам установит истину!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:23
Шоб вы все передохли,реформаторы хреновы!!! Футбол уже и так стал похож на балет в 62е,а вы всё никак не успокоитесь!Руки прочь от привычного допотопного футбола!!!
нечитайло
нечитайло
вчера в 20:20
Офсайды не нужны
barcamilan
barcamilan
вчера в 20:03
оставь все как есть
t2k
t2k
вчера в 19:52
Что делать? Уволиться.

Плечё и предлечье - не рука. Ниже предлечья - рука.

Игроку попадают в руку со спины - не рука, прижатая рука к корпусу - не рука. Мане разворачивается и бьёт в руку защитнику тотенгема ,а тот играет предлечьем - не рука и 3,14дора который не смотрит повтор ,а ставит точку наказать при помощи кола и пятой точки..
Метр от соперника - не рука.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 19:47
Бред какой-то!
dino-hsv
dino-hsv
вчера в 19:47, ред.
вот это дичь :)

решили они, блин, проблему. линии толще. пхаха. и в зависимости от команды будут отдалять план, чтобы "толстая" линия на разных расстояниях покрывала разную часть поля :)
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 19:44
В футболе тонна проблем.
Charismatic
Charismatic
вчера в 19:41
Я думаю как минимум на длину стопы. А еще лучше на пол корпуса. А то миллиметр на варе действительно портит футбол и игру.
Брулин
Брулин
вчера в 19:40
По ногам нужно определять офсайд , потому что все движение происходит за счёт ног ! Это было бы самым верным решением !
Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 19:31
Решать
311
311
вчера в 19:30
Где один сантиметр, там и 10 нормально!)
112910415
112910415
вчера в 19:21
всё хуже, чем просто плохо !
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:07
Правила должны быть одинаковыми для любых турниров...
nubom
nubom ответил cevin cigan
вчера в 19:03
Растяжку с гранатой на линию поставьте! Забежал - без ноги остался! Клоуны!
Придется сократить протяженность игрового времени, а в России - отменить лимит на легионеров...
Valeron112
Valeron112
вчера в 18:58
Смехотворны все эти обсуждения )... я поражаюсь , отмените оффсайды - футбол голевой будет , больше эмоций , тогда и на ВАР меньше времени ...., но такие есть игроки , которые будут притворяться 12-м игроком и резко шакалить в штрафной - это нюанс) Во имя добра уберите Чефирина.
cska1948
cska1948
вчера в 18:52
А в какую сторону надо увеличивать эту самую линию? В сторону ворот или ОТ ворот? Я бы сделал такую линию офсайда, при которой игрок СпаМа ВСЕГДА находился в офсайде!
nubom
nubom
вчера в 18:49
... а российских команд - меньше...
cevin cigan
cevin cigan
вчера в 18:48
Растяжку с гранатой на линию поставьте! Забежал - без ноги остался! Клоуны!
beefs
beefs
вчера в 18:46
какой толщины линии, затем нужно будет еще увеличивать и т.д., смех да и только...
Dima salev
Dima salev
вчера в 18:32
Скоро нападающий будет спать около вороты соперника, кофе пыт, когда отдадут пас потом забьёт гол и не будет офсайд
Wolverhampton
Wolverhampton ответил МапС
вчера в 18:29
Чеферин: В волейболе уже разрешили играть ногами, что мешает разрешить в футболе играть руками?
хахахахахаха
МапС
МапС
вчера в 18:21
Чеферин: В волейболе уже разрешили играть ногами, что мешает разрешить в футболе играть руками?
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