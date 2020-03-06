Чеферин: «В еврокубках линии офсайда станут шире»

Президент УЕФА Александер Чеферин анонсировал изменения в правиле определения офсайдов для еврокубковых турниров.
Один сантиметр — это не офсайд. Смысл правила не в этом. Нам необходимы более толстые линии, которые рисуются на повторах. Один сантиметр может испортить целый сезон для клуба. Правила игры рукой тоже являются проблемой, но я не знаю, что с этим делать.
Да фигня-вопрос. Отрежьте всем полевым руки.
Ну или как компромисс пусть играют в наручниках за спиной. Все равно налоги не платят поголовно, заслужили.
Да фигня-вопрос. Отрежьте всем полевым руки.
Ну или как компромисс пусть играют в наручниках за спиной. Все равно налоги не платят поголовно, заслужили.
Плечё и предлечье - не рука. Ниже предлечья - рука.
Игроку попадают в руку со спины - не рука, прижатая рука к корпусу - не рука. Мане разворачивается и бьёт в руку защитнику тотенгема ,а тот играет предлечьем - не рука и 3,14дора который не смотрит повтор ,а ставит точку наказать при помощи кола и пятой точки..
Метр от соперника - не рука.
Плечё и предлечье - не рука. Ниже предлечья - рука.
Игроку попадают в руку со спины - не рука, прижатая рука к корпусу - не рука. Мане разворачивается и бьёт в руку защитнику тотенгема ,а тот играет предлечьем - не рука и 3,14дора который не смотрит повтор ,а ставит точку наказать при помощи кола и пятой точки..
Метр от соперника - не рука.
решили они, блин, проблему. линии толще. пхаха. и в зависимости от команды будут отдалять план, чтобы "толстая" линия на разных расстояниях покрывала разную часть поля :)
решили они, блин, проблему. линии толще. пхаха. и в зависимости от команды будут отдалять план, чтобы "толстая" линия на разных расстояниях покрывала разную часть поля :)