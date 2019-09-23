Краткосрочные замены могут появиться в футболе

вчера, 18:04

Международный совет футбольных ассоциаций ( IFAB ) может внедрить правило кратковременной замены.

В случае подозрения на сотрясение у футболиста его должны обследовать в течение 10 минут. А затем принять решение, сможет ли игрок продолжить игру. Таким образом, пока футболист отсутствует на поле, команда может получить право на 10-минутную замену.

Такое правило существует, например, в регби.