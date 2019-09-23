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Краткосрочные замены могут появиться в футболе

вчера, 18:04

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) может внедрить правило кратковременной замены.

В случае подозрения на сотрясение у футболиста его должны обследовать в течение 10 минут. А затем принять решение, сможет ли игрок продолжить игру. Таким образом, пока футболист отсутствует на поле, команда может получить право на 10-минутную замену.

Такое правило существует, например, в регби.

Ранее УЕФА ввел новые правила в футболе.

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Все комментарии
форева
форева
   408 / 991
сегодня в 01:31
Чушь полная. Это в каждом матче будет по 20 подозрений на сотряс и 2-мя составами все играть будут. Косячит игрок, дал команду со скамейки стукнуться головой об газон и на обследование, а на его место свежего, заиграет- тогда полноценная замена.)
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
   375 / 991
сегодня в 00:15
пусть полежит на скамейке отдохнёт , массаж , девки , цыгане с медведями , стол накрыт - потом через десять минут на поле , мучиться !!!!!!
Николай 86
Николай 86 ответил Ромбик
   539 / 991
вчера в 23:40
Мое мнение это полный бред. При подозрении на сотрясение нужно сразу заменять игрока а не проводить обследование за 10 минут. Это идиотизм. Прендставим ситтуацию. - идет уже 80+ минута, Игрокам не хватает сил , использованы все замены. И тут на тебе, у меня сотрясение меняйте меня , я пошел обследоваться выходит временный игрок со свежими силами до конца игры практически . А фактически это 4-я замена !!! Это не справедливо по отношению к сопернику. Единственное что я пойму так это внедрение в правила о замене вратаря. Замена вратарей не считается заменой вообще. Можно менять голкиперов во время пауз в матчах , перед угловыми штрафными которые исполняются только по свистку То есть допустим на момент пробития пенальти команда может поставить другого голкипера . Это вполне было бы логично. Многие подумают о затяжках времени вратарями. ведь можно получить больше предупреждений за счет других вратарей. на этот счет можно обдумать об общем кол-во карточек , если получил один карточку то второй автоматом за нарушение получает красную
Право на замену вратаря должно быть, но одного раза хватит вполне. Это нужно, чтоб в случае травмы и израсходованных заменах на воротах не оказался полевой игрок.
В случае нелимитированных замен игра разобьется на множество отрезков, тренер выигрывающей команды при каждом свистке будет менять вратарей туда-обратно. А учитывая, что полполя идти до ворот, да неторопливым шагом - без вратаря все равно же не начнут.
Дима Головашич
Дима Головашич ответил EAGinLE
   165 / 991
вчера в 23:19
А ведь есть нечто лучше . Когда воспитанник клубо меняет другого и эта замена не считается .
Хоккейные десятки, ура!
Дима Головашич
Дима Головашич ответил Ромбик
   165 / 991
вчера в 23:15
Мое мнение это полный бред. При подозрении на сотрясение нужно сразу заменять игрока а не проводить обследование за 10 минут. Это идиотизм. Прендставим ситтуацию. - идет уже 80+ минута, Игрокам не хватает сил , использованы все замены. И тут на тебе, у меня сотрясение меняйте меня , я пошел обследоваться выходит временный игрок со свежими силами до конца игры практически . А фактически это 4-я замена !!! Это не справедливо по отношению к сопернику. Единственное что я пойму так это внедрение в правила о замене вратаря. Замена вратарей не считается заменой вообще. Можно менять голкиперов во время пауз в матчах , перед угловыми штрафными которые исполняются только по свистку То есть допустим на момент пробития пенальти команда может поставить другого голкипера . Это вполне было бы логично. Многие подумают о затяжках времени вратарями. ведь можно получить больше предупреждений за счет других вратарей. на этот счет можно обдумать об общем кол-во карточек , если получил один карточку то второй автоматом за нарушение получает красную
И тогда ты просто остаёшься без вратаря! Круто.
EAGinLE
EAGinLE
   32 / 991
вчера в 22:36
А ведь есть нечто лучше .
Когда воспитанник клубо меняет другого и эта замена не считается .
shu
shu
   790 / 991
вчера в 21:54
Т. Е. Теперь симулянты ещё и отдохнуть смогут?
Incredulous
Incredulous
   146 / 991
вчера в 21:48
Уже вижу картину, как на 80-й минуте у проигрывающей команды все игроки синхронно падают и бьются в конвульсиях, держась за головы. Может сильно красочно описал, но суть остаётся. И как интересно за десять минут врачи точно определят есть сотрясение или нет? По первичным признакам? Так для этого и десяти секунд хватит. В УЕФА там заняться не чем больше.
Ромбик
Ромбик
   829 / 991
вчера в 21:44
Мое мнение это полный бред. При подозрении на сотрясение нужно сразу заменять игрока а не проводить обследование за 10 минут. Это идиотизм.
Прендставим ситтуацию. - идет уже 80+ минута, Игрокам не хватает сил , использованы все замены. И тут на тебе, у меня сотрясение меняйте меня , я пошел обследоваться выходит временный игрок со свежими силами до конца игры практически . А фактически это 4-я замена !!! Это не справедливо по отношению к сопернику.
Единственное что я пойму так это внедрение в правила о замене вратаря. Замена вратарей не считается заменой вообще. Можно менять голкиперов во время пауз в матчах , перед угловыми штрафными которые исполняются только по свистку То есть допустим на момент пробития пенальти команда может поставить другого голкипера . Это вполне было бы логично. Многие подумают о затяжках времени вратарями. ведь можно получить больше предупреждений за счет других вратарей. на этот счет можно обдумать об общем кол-во карточек , если получил один карточку то второй автоматом за нарушение получает красную
Leha-ha50
Leha-ha50
   8 / 991
вчера в 21:32
Опасная идея. Если команда провела три замены , а игру нужно спасать, игрок может прикинуться "хворым" и команда фактически получает право на четвертую замену.
Evilhuman
Evilhuman ответил Дед за ЦСКА
   4 / 991
вчера в 21:31
Вот и мне кажется бред, намутят с этими заменами ни пойми что, ну удары головой ладно, но симулянтов с другими травмами точно прибавится и будут валяться до потери сознания, а если при любой "как бы" травме такие замены делать, то это уже будет хоккей и на поле будут за матч по два состава играть
Ваня лучший
Ваня лучший ответил 112910415
   90 / 991
вчера в 21:14
скверная идея у человека сильный ушиб головы (не сотрясение !) , и его выпустят играть ?!
Реально никакого достоверного обследования за 10 минут сделать невозможно. Есть несколько проверенных и надежных тестов, которые знает любой врач, позволяющих оценить серьезность повреждения. Идея негодная и ненужная.
Kresi frok
Kresi frok
   504 / 991
вчера в 21:11
Давно пора придумать что то подобное, ведь как правило команда играющая в меньшенстве начинает плавать от спонтанных перестановок.
112910415
112910415
   66 / 991
вчера в 21:09
скверная идея
у человека сильный ушиб головы (не сотрясение !) , и его выпустят играть ?!
нечитайло
нечитайло
   701 / 991
вчера в 21:06
Прикольно
LVRF86
LVRF86
вчера в 21:06
Интересно будет, если такой игрок выйдет на 10 минут и гол забъет. Потом снова на скамейку сядет.
Николай 86
Николай 86
   539 / 991
вчера в 21:02
Лучше бы разрешили замену вратаря (но не более одного раза за игру) помимо трех замен. Это было бы справедливо в случае травмы
papic337
papic337 ответил Karkaz
   336 / 991
вчера в 20:40
Скоро одно название останется, футбол. А может и его поменяют)
В России ногомяч.
papic337
papic337 ответил kilot11
   336 / 991
вчера в 20:38
бакланы еще больще начнут по полю валяться....
Особенно Дзюба.
minai
minai ответил МапС
   52 / 991
вчера в 20:31
За удар по яйцам тож надо краткосрочную замену.
Не, это до финального свистка.
minai
minai
   52 / 991
вчера в 20:30
Да, понятно - чтоб не корчились долго на поле. Но тогда нужно изобрести способ быстро уносить с поля.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   47 / 991
вчера в 20:29
Каму как, а мне это новшество не нравится, симулянты появятся. кто и как будет потом разбираться, опять КДК ?
andrefino13
andrefino13 ответил edubokom
   245 / 991
вчера в 20:27
Я тоже не понимаю почему не борятся с симулянтами, лежат до последнего, заставляя судью останавливать матч.?
Леон Бугаев
Леон Бугаев
   100 / 991
вчера в 20:23
Хорошая идея.
andrefino13
andrefino13 ответил mihaluch
   245 / 991
вчера в 20:10
Зачем вводить независимого врача на каждый матч? Можно проверить после матча зависимого, в случае обмана наказать по УК, халатность, серьёзная статья, а так идея хорошая.
mihaluch
mihaluch
   133 / 991
вчера в 20:03
Лучше, если игрок не может продолжать матч,по решению независимого врача разрешить четвёртую замену.
Николай 86
Николай 86
   539 / 991
вчера в 19:41
"пока футболист отсутствует на поле, команда может получить право на 10-минутную замену."
А если сотрясение подтвердится, но все замены уже будут использованы, то временно заменяющий сможет остаться или все-равно должен будет уйти, оставив команду в меньшинстве?
RomM84
RomM84
   235 / 991
вчера в 19:36
Хех, половину медалей биатлона выиграли астматики, а футбол будут выигрывать профессиональные сотрясенцы...
NEADEKVAT
NEADEKVAT ответил edubokom
   301 / 991
вчера в 19:35
В регби мужики играют, а в футболе уже бесят визги после каждого стыка
В футболе все дрыщи-мультимиллионеры. При этом матерятся хуже бандюков)
Aniva
Aniva
   110 / 991
вчера в 19:29
Свиньи будут не бояться нырять в штрафную совсем.
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