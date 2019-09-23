Краткосрочные замены могут появиться в футболе

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) может внедрить правило кратковременной замены.
В случае подозрения на сотрясение у футболиста его должны обследовать в течение 10 минут. А затем принять решение, сможет ли игрок продолжить игру. Таким образом, пока футболист отсутствует на поле, команда может получить право на 10-минутную замену.
Такое правило существует, например, в регби.
Ранее УЕФА ввел новые правила в футболе.
Прендставим ситтуацию. - идет уже 80+ минута, Игрокам не хватает сил , использованы все замены. И тут на тебе, у меня сотрясение меняйте меня , я пошел обследоваться выходит временный игрок со свежими силами до конца игры практически . А фактически это 4-я замена !!! Это не справедливо по отношению к сопернику.
Единственное что я пойму так это внедрение в правила о замене вратаря. Замена вратарей не считается заменой вообще. Можно менять голкиперов во время пауз в матчах , перед угловыми штрафными которые исполняются только по свистку То есть допустим на момент пробития пенальти команда может поставить другого голкипера . Это вполне было бы логично. Многие подумают о затяжках времени вратарями. ведь можно получить больше предупреждений за счет других вратарей. на этот счет можно обдумать об общем кол-во карточек , если получил один карточку то второй автоматом за нарушение получает красную
Прендставим ситтуацию. - идет уже 80+ минута, Игрокам не хватает сил , использованы все замены. И тут на тебе, у меня сотрясение меняйте меня , я пошел обследоваться выходит временный игрок со свежими силами до конца игры практически . А фактически это 4-я замена !!! Это не справедливо по отношению к сопернику.
Единственное что я пойму так это внедрение в правила о замене вратаря. Замена вратарей не считается заменой вообще. Можно менять голкиперов во время пауз в матчах , перед угловыми штрафными которые исполняются только по свистку То есть допустим на момент пробития пенальти команда может поставить другого голкипера . Это вполне было бы логично. Многие подумают о затяжках времени вратарями. ведь можно получить больше предупреждений за счет других вратарей. на этот счет можно обдумать об общем кол-во карточек , если получил один карточку то второй автоматом за нарушение получает красную