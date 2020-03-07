КДК наказал «Ахмат» проведением одного матча Кубка России без зрителей

1583574721

вчера, 12:52

Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что комитет обязал «Ахмат» провести один матч Кубка России без зрителей условно с испытательным сроком два года, а также наложил штраф в размере 100 тысяч рублей.

На 86-й минуте матч 1/4 финала Кубка России между «Ахматом» и «Зенитом» был приостановлен на пару минут после того, как болельщики хозяев попытались прорваться на сектор фанатов гостей, но были остановлены сотрудниками правоохранительных органов.