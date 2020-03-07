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КДК наказал «Ахмат» проведением одного матча Кубка России без зрителей

вчера, 12:52
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)1 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитЗакончился в доп. время

Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что комитет обязал «Ахмат» провести один матч Кубка России без зрителей условно с испытательным сроком два года, а также наложил штраф в размере 100 тысяч рублей.

На 86-й минуте матч 1/4 финала Кубка России между «Ахматом» и «Зенитом» был приостановлен на пару минут после того, как болельщики хозяев попытались прорваться на сектор фанатов гостей, но были остановлены сотрудниками правоохранительных органов.

Службы безопасности сработали очень оперативно, за 20-25 секунд конфликт был локализован. Поэтому КДК пришел к выводу, что была обеспечена безопасность на этом матче, но были неправомерные действия зрителей, которые привели к нарушению общественного порядка. Поэтому «Ахмат» оштрафован на 100 тыс. рублей, также КДК обязал «Ахмат» провести один матч кубка без зрителей условно. Установить испытательный срок — два года.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил LOpp
вчера в 16:53
Зенитовцы спровоцировали. Как же стыдно за них(((
Наши пузяки заголяют, ваши динамит с дымовухами жгут, а они по гаревой дорожке пробежки делают ;)
bankirr
bankirr
вчера в 15:11
Когда свиньям дома матч продавали, никакой реакции не было.
nubom
nubom
вчера в 14:49
Беришу жалко. Не увидят героя!
Заратустра
Заратустра
вчера в 14:01
Ахмат должен быть сурово оштрафован и страшно наказан.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:30
В названии ветки почему то нет слова "условно".......

Хотя в заявлении Григорьянца ясно сказано что наказание условное....
LOpp
LOpp
вчера в 13:09
Зенитовцы спровоцировали. Как же стыдно за них(((
cska1948
cska1948
вчера в 13:07
"...Службы безопасности сработали очень оперативно, за 20-25 секунд конфликт был локализован..."
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Хоть бы РАЗ КДК или какой другой орган РФС выразил благодарность службе безопасности, не говоря уже о денежном вознаграждении, за хорошо выполненную работу. Только наказания и штрафы!
Ablom
Ablom
вчера в 13:00
Мягко наказали.
Иван Тасминский
Иван Тасминский
вчера в 12:53
как жаль что они вылетели и всем на94
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