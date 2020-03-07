КДК наказал «Ахмат» проведением одного матча Кубка России без зрителей

Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что комитет обязал «Ахмат» провести один матч Кубка России без зрителей условно с испытательным сроком два года, а также наложил штраф в размере 100 тысяч рублей.
На 86-й минуте матч 1/4 финала Кубка России между «Ахматом» и «Зенитом» был приостановлен на пару минут после того, как болельщики хозяев попытались прорваться на сектор фанатов гостей, но были остановлены сотрудниками правоохранительных органов.
Службы безопасности сработали очень оперативно, за 20-25 секунд конфликт был локализован. Поэтому КДК пришел к выводу, что была обеспечена безопасность на этом матче, но были неправомерные действия зрителей, которые привели к нарушению общественного порядка. Поэтому «Ахмат» оштрафован на 100 тыс. рублей, также КДК обязал «Ахмат» провести один матч кубка без зрителей условно. Установить испытательный срок — два года.
Хотя в заявлении Григорьянца ясно сказано что наказание условное....
Хотя в заявлении Григорьянца ясно сказано что наказание условное....
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Хоть бы РАЗ КДК или какой другой орган РФС выразил благодарность службе безопасности, не говоря уже о денежном вознаграждении, за хорошо выполненную работу. Только наказания и штрафы!
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Хоть бы РАЗ КДК или какой другой орган РФС выразил благодарность службе безопасности, не говоря уже о денежном вознаграждении, за хорошо выполненную работу. Только наказания и штрафы!