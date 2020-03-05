FA оштрафовала Анчелотти за споры с арбитром в матче с «Ман Юнайтед»

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05 марта 2020, 18:08

Футбольная ассоциация Англии (FA) оштрафовала главного тренера «Эвертона» за неподобающее поведение в матче 28-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (1:1).

Итальянский специалист будет вынужден заплатить 8 тысяч фунтов в наказание за споры с главным арбитром Крисом Каваной из-за отмененного гола «Эвертона» на 92-й минуте матча.

Сообщается, что Анчелотти признал, что его поведение было неприемлемо и согласился выплатить штраф.