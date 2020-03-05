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FA оштрафовала Анчелотти за споры с арбитром в матче с «Ман Юнайтед»

05 марта 2020, 18:08
ЭвертонЛоготип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)1 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Футбольная ассоциация Англии (FA) оштрафовала главного тренера «Эвертона» Карло Анчелотти за неподобающее поведение в матче 28-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (1:1).

Итальянский специалист будет вынужден заплатить 8 тысяч фунтов в наказание за споры с главным арбитром Крисом Каваной из-за отмененного гола «Эвертона» на 92-й минуте матча.

Сообщается, что Анчелотти признал, что его поведение было неприемлемо и согласился выплатить штраф.

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Stiv28
Stiv28
вчера в 13:17
Правильно.
Albasin
Albasin
05 марта в 22:13
Сёмин даром арбитров поливает.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
05 марта в 19:45
Правильное решения
Caniggia
Caniggia
05 марта в 19:40
Нервишки уже пошаливают у старичка, сдаёт, пора на пенсию.
ДАША Д
ДАША Д
05 марта в 18:50
Полдня придется поработать.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
05 марта в 18:16, ред.
Кавана какой то....попробывал бы Анчелотти Турбину возразить....
В раз удалили бы и дисквалифицировали...

И когда только они там на загнивающем западе начнут арбитров уважать......не понятно....
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