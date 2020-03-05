ГлавнаяНовости

КДК РФС не стал ужесточать наказание Сёмина, тренер пропустит одну игру

05 марта 2020, 14:21

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС не применил дополнительные санкции к главному тренеру «Локомотива» Юрию Сёмину за удаление в матче с «Зенитом» в 20-м туре РПЛ (0:0). В первом тайме этой встречи наставника московской команды удалили за недисциплинированное поведение. Он получил две желтые карточки.

Решение прокомментировал руководитель КДК РФС Артур Григорьянц.

Прямой красной карточки не было, поэтому это автоматическая дисквалификация на один матч. Тренер не использовал нецензурную лексику и оскорбления, поэтому он пропустит только одну игру.  

Таким образом, Сёмин не сможет руководить «Локомотивом» со скамейки в поединке 21-го тура РПЛ с «Ахматом» 8 марта.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Хавбек «Монако» Мартинш дисквалифицирован на полгода за толчок судьи
Вчера, 01:19 Комментарии7
FA оштрафовала Анчелотти за споры с арбитром в матче с «Ман Юнайтед»
05 марта Комментарии6
«Спартак» и «Динамо» оштрафованы на 200 тыс. рублей
05 марта Комментарии7
Семшов получил бан на три матча за ненормативную лексику
05 марта Комментарии8
Футбольная ассоциация может наказать Дайера за конфликт с болельщиком
05 марта Комментарии2
Сёмин не будет назначать кого-то главным тренером на матч с «Ахматом»
04 марта Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Палыч82
Палыч82 ответил Nikola45
вчера в 00:57
А Зря! Нужно было до конца сезона что бы думать начал!
Да в его возрасте уже не изменится,) А вот в вашем времени вагон!
Nikola45
Nikola45
05 марта в 23:47
А Зря! Нужно было до конца сезона что бы думать начал!
Stiv28
Stiv28
05 марта в 19:24
Теперь вообще распоясается.
shlomo
shlomo
05 марта в 14:33
Разумное решение....
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100