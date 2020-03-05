КДК РФС не стал ужесточать наказание Сёмина, тренер пропустит одну игру

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05 марта 2020, 14:21

Контрольно-дисциплинарный комитет ( КДК ) РФС не применил дополнительные санкции к главному тренеру «Локомотива» за удаление в матче с «Зенитом» в 20-м туре РПЛ (0:0). В первом тайме этой встречи наставника московской команды удалили за недисциплинированное поведение. Он получил две желтые карточки.

Решение прокомментировал руководитель КДК РФС Артур Григорьянц.

Прямой красной карточки не было, поэтому это автоматическая дисквалификация на один матч. Тренер не использовал нецензурную лексику и оскорбления, поэтому он пропустит только одну игру.