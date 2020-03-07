«Ливерпуль» добился волевой победы над «Борнмутом»

«Ливерпуль» обыграл «Борнмут» во встрече 29-го тура АПЛ. «Красные» (82 очка) уверенно лидируют в таблице, «вишни» (27 баллов) — восемнадцатые.
Ливерпуль, стадион Энфилд Роуд
«Ливерпуль» — «Борнмут» 2:1 (2:1)
Голы: Салах 25, Мане 33 — К. Уилсон 9
«Ливерпуль»: Адриан, Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Милнер, Окслейд-Чемберлен (Лаллана 84), Фабиньо, Вейналдум, Салах, Роберто Фирмино (Ориги 90+2), Мане
Главный тренер: Клопп Юрген.
«Борнмут»: Рамсдейл, Стэйси, С. Кук (Симпсон 19), Аке, Смит, Джефферсон Лерма (Гослинг 80), Фрэйзер, Биллинг, Л. Кук, Станислас (Соланке 68), К. Уилсон
Главный тренер: Хоу Эдди.
Предупреждение: К. Уилсон 90+2
Судья: Тирни Пол.
В прошлом туре «Ливерпуль» неожиданно разгромно уступил «Уотфорду».
Надеюсь в ЛЧ красные докажут хишпанам что они лучшие и в финале будут сражаться с шейхами. А лучше с ФСБ
Надеюсь в ЛЧ красные докажут хишпанам что они лучшие и в финале будут сражаться с шейхами. А лучше с ФСБ
столько сколько эти люди тыкали этим количеством нас носом, последний повод великого английского клуба просто рухнет
столько сколько эти люди тыкали этим количеством нас носом, последний повод великого английского клуба просто рухнет
все ради нового рекорда, который они побили с 72 года, который тогда установил ливерпуль шенкли. одержав 21 победу подряд дома.
все ради нового рекорда, который они побили с 72 года, который тогда установил ливерпуль шенкли. одержав 21 победу подряд дома.
Я бы не гордился такими титулами.
Я бы не гордился такими титулами.
Ахаха))
Ахаха))
Снова выдал себя
АХАХАХА
Снова выдал себя
АХАХАХА
Куда уж до неё картоновирусу)
Куда уж до неё картоновирусу)