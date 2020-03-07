ГлавнаяНовости

«Ливерпуль» добился волевой победы над «Борнмутом»

вчера, 17:25
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль2 : 1Логотип футбольный клуб БорнмутБорнмутМатч завершен

«Ливерпуль» обыграл «Борнмут» во встрече 29-го тура АПЛ. «Красные» (82 очка) уверенно лидируют в таблице, «вишни» (27 баллов) — восемнадцатые.

Ливерпуль, стадион Энфилд Роуд

«Ливерпуль» — «Борнмут» 2:1 (2:1)
Голы: Салах 25, Мане 33К. Уилсон 9

«Ливерпуль»: Адриан, Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Милнер, Окслейд-Чемберлен (Лаллана 84), Фабиньо, Вейналдум, Салах, Роберто Фирмино (Ориги 90+2), Мане
Главный тренер: Клопп Юрген.

«Борнмут»: Рамсдейл, Стэйси, С. Кук (Симпсон 19), Аке, Смит, Джефферсон Лерма (Гослинг 80), Фрэйзер, Биллинг, Л. Кук, Станислас (Соланке 68), К. Уилсон
Главный тренер: Хоу Эдди.

Предупреждение: К. Уилсон 90+2

Судья: Тирни Пол.

В прошлом туре «Ливерпуль» неожиданно разгромно уступил «Уотфорду».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Сельта» сыграла вничью с «Хетафе», Смолова заменили на 70-й минуте
Сегодня, 00:56 Комментарии9
«Ницца» обыграла «Монако», Головин отыграл весь матч
Вчера, 23:55 ВидеоКомментарии7
«Барселона» обогнала «Реал», обыграв «Сосьедад»
Вчера, 22:26 ВидеоКомментарии114
 Дортмунд выиграл битву двух «Боруссий»
Вчера, 22:26 ВидеоКомментарии9
«Тоттенхэм» не смог обыграть «Бернли»
Вчера, 22:24 ВидеоКомментарии12
«Атлетико» и «Севилья» сыграли вничью. Фелиш забил гол
Вчера, 19:59 Комментарии22
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
офигенный
офигенный
вчера в 23:02
Офигеть повезло.
Dima salev
Dima salev
вчера в 20:56
Матч с кризисный Атлетико покажет в каком состоянии Ливерпуль
ermak6848
ermak6848
вчера в 20:55
Поздравляю фк " ЛИВЕРПУЛЬ " с ПОБЕДОЙ!!!
Hoyar
Hoyar
вчера в 20:37
Главное 3 очка есть.:)
zsb1961
zsb1961
вчера в 20:17
Ливерпуль с победой!
beefs
beefs
вчера в 19:54
С победой, ребята...
Rheinfall
Rheinfall
вчера в 19:52
с победой Ливерпуль! чемпионство всё ближе
Майкл59ru
Майкл59ru
вчера в 19:49
АПЛ это единственное что они возьмут в этом сезоне.
azkan
azkan
вчера в 19:42
Они чемпионы и нет никакого кризиса. Просто немного удача отвернулась.
Надеюсь в ЛЧ красные докажут хишпанам что они лучшие и в финале будут сражаться с шейхами. А лучше с ФСБ
h8you
h8you ответил Карабахский Дрон
вчера в 19:15
Ты же за Юве болеешь? А как же Эйзельская трагедия? Снова выдал себя АХАХАХА
это каталонец и персональный поклонник гнома
Том Хеннинг Эвребе
Том Хеннинг Эвребе
вчера в 19:12
ЛФК-чемпионство, Князю-огнетушитель и новый стул.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 19:06
Это дог
Тага Дага
Тага Дага ответил Карабахский Дрон
вчера в 19:02
Ты же за Юве болеешь? А как же Эйзельская трагедия? Снова выдал себя АХАХАХА
Это разные вещи. ...нельзя сравнивать х....с пальцем.
Tormentor
Tormentor ответил Карабахский Дрон
вчера в 19:00
Будет первая АПЛ в истории, замешанная на лояльности арбитров. Я бы не гордился такими титулами.
даже следуя твоей логике возвращаемся к ЛЧ... ;)их по любасу в два раза больше)так ,что каждый клуб в чем то уникальный и лучший и этого не отнять,а если наступит момент, когда Ливерпуль догонит Мю по чемпионствам,хана МЮ...

столько сколько эти люди тыкали этим количеством нас носом, последний повод великого английского клуба просто рухнет
Tormentor
Tormentor ответил Карабахский Дрон
вчера в 18:57
Будет первая АПЛ в истории, замешанная на лояльности арбитров. Я бы не гордился такими титулами.
у Мю таких титулов целая гора во главе с Уэбами,Взяткинсами,Филами Даунами,Клаттенбургами и т.д.
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил Inside91
вчера в 18:55
ЛОЛ.смешной ты парень, в прошлый раз про спор о том, что Руни скаузер, это скорее тебя окунули в грязь, потому что если что-то не знаешь, лучше не лезь. И я знаю обманутых манков, которые после каждой победы кричат, что они вернулись, правда потом любой Шефф Ютд или Пэллас их возвращает на землю, а теперь посмотри на таблицу, где Ливерпуль опережает Ютд нп 40 очков, и успокойся.
DXTK
DXTK
вчера в 18:54
ну и сколько пообещали борнмуту чтобы те слили игру?

все ради нового рекорда, который они побили с 72 года, который тогда установил ливерпуль шенкли. одержав 21 победу подряд дома.
Карабахский Дрон
Карабахский Дрон ответил Tormentor
вчера в 18:52
Вряд ли что либо помешает нашему чемпионсству в этом году ;) как не крути будет уже 19
Будет первая АПЛ в истории, замешанная на лояльности арбитров.
Я бы не гордился такими титулами.
Tormentor
Tormentor ответил Заратустра
вчера в 18:49
Эпидемия коронавируса приняла серьезный размах! Ни в коем случае нельзя допустить распространение вируса и чемпионство ливерпуля! Ахаха))
Вряд ли что либо помешает нашему чемпионсству в этом году ;) как не крути будет уже 19
Заратустра
Заратустра ответил Tormentor
вчера в 18:47
Эпидемия коронавируса приняла серьезный размах! Ни в коем случае нельзя допустить распространение вируса и чемпионство ливерпуля!
Ахаха))
Карабахский Дрон
Карабахский Дрон ответил Тага Дага
вчера в 18:47, ред.
Мои поздравления лучшему клубу англии...Ливерпуль действительно машина ....Саллаху золотой мяч этом году.
Ты же за Юве болеешь? А как же Эйзельская трагедия?
Снова выдал себя

АХАХАХА
Tormentor
Tormentor ответил ст_прапорщик
вчера в 18:46
Манк готов на все,дабы у вечного конкурента была жизнь плоха)) даже Апокалипсис
Tormentor
Tormentor ответил Заратустра
вчера в 18:43, ред.
Британия - страна традиций. Никакой картонный вирус не помеха нашему чемпионству в этом году ;) лучше беспокойтесь о следующем матче с "шумными соседями"
ЮHBА
ЮHBА ответил Inside91
вчера в 18:40
По факту я написал правду и то, что у манков подгорело это подтверждает. Вы полвека пыль глотали, затем на судьях вылезли, но сейчас снова заняли место середняка.
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
вчера в 18:27
Молодцы! С победой красных
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил Inside91
вчера в 18:21
По факту , ты щас чушь написал, но ты сквозер -для вас это привычно.Сейчас придем в себя и будете опять 30 лет пыль глотать в АПЛ.
    Тага Дага
    Тага Дага
    вчера в 18:21
    Мои поздравления лучшему клубу англии...Ливерпуль действительно машина ....Саллаху золотой мяч этом году.
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    вчера в 18:18
    Похоже Ливер в полном составе бухает уже пару недель.
    КЭТиК
    КЭТиК
    вчера в 18:18
    Победы даются с невероятным трудом.
    Иоанн Рюрикович
    Иоанн Рюрикович ответил Tormentor
    вчера в 18:17, ред.
    ты смотри,там в Италии картонный вирус буйствует) дэзинфицируйся ;)
    Меня ни одна зараза не берёт. Сколько местная нечисть не пытается, а всё без толку)
    Куда уж до неё картоновирусу)
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100