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«Кельн» обыграл «Падерборн»

сегодня, 00:14
ПадерборнЛоготип футбольный клуб Падерборн1 : 2Логотип футбольный клуб КельнКельнМатч завершен

«Кельн» на выезде обыграл «Падерборн» в матче 25-го тура Бундеслиги.

«Кельн» (32) занимает 10-е место, «Падерборн» (16) расположился на 18-й позиции.

Падерборн, стадион Бентелер-Арена

«Падерборн» — «Кельн» 1:2 (0:2)
Голы: Србены 73Мере 28, Хектор 36

«Падерборн»: Цингерле, Янс, Штродьек, Шонлау, Коллинз, Прогер , Фридйонссон (Риттер 73), Василиадис, Антви-Аджей (Хольтманн 42), Србены, Михел (Сабири 46)
Главный тренер: Баумгарт Штеффен.

«Кельн»: Хорн, Эхизибуэ, Мере, Ляйстнер, Шмитц, Шкири, Хектор (Реджбекай 74), Кайнц, Ут (Дрекслер 82), Якобс, Модест (Теродде 84)
Главный тренер: Гиздол Маркус.

Предупреждения: Србены 34, Фридйонссон 63, Ут 79, Реджбекай 80, Шкири 85, Мере 86, Сабири 88

Судья: Зиберт Даниэль.

В прошлом туре «Кельн» обыграл «Шальке», а «Падерборн» уступил «Майнцу».

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 03:19
Падерборн уже ничего не спасет.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 02:02
рад за Кёльн, молодцы! так держать!
beefs
beefs
сегодня в 00:28
так и должно быть...
Павел Амурский
Павел Амурский
сегодня в 00:27
Кельн с победой!
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