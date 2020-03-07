«Кельн» обыграл «Падерборн»

«Кельн» на выезде обыграл «Падерборн» в матче 25-го тура Бундеслиги.
«Кельн» (32) занимает 10-е место, «Падерборн» (16) расположился на 18-й позиции.
Падерборн, стадион Бентелер-Арена
«Падерборн» — «Кельн» 1:2 (0:2)
Голы: Србены 73 — Мере 28, Хектор 36
«Падерборн»: Цингерле, Янс, Штродьек, Шонлау, Коллинз, Прогер , Фридйонссон (Риттер 73), Василиадис, Антви-Аджей (Хольтманн 42), Србены, Михел (Сабири 46)
Главный тренер: Баумгарт Штеффен.
«Кельн»: Хорн, Эхизибуэ, Мере, Ляйстнер, Шмитц, Шкири, Хектор (Реджбекай 74), Кайнц, Ут (Дрекслер 82), Якобс, Модест (Теродде 84)
Главный тренер: Гиздол Маркус.
Предупреждения: Србены 34, Фридйонссон 63, Ут 79, Реджбекай 80, Шкири 85, Мере 86, Сабири 88
Судья: Зиберт Даниэль.
В прошлом туре «Кельн» обыграл «Шальке», а «Падерборн» уступил «Майнцу».