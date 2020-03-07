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«Оренбург» не оставил шансов «Арсеналу» на своем поле

вчера, 15:54
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург2 : 0Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

«Оренбург» переиграл «Арсенал» в матче 21-го тура РПЛ.

После этой встречи «Оренбург» занимает 11-ю строчку (23 очка), а «Арсенал» — 6-ю (28 очков).

Ростоши, стадион «Газовик»

«Оренбург» — «Арсенал» — 2:0
Голы: Деспотович 13, Деспотович 77

«Оренбург»: Климович, Малых, Радакович, Сиваков, Терехов, Аюпов, Мишкич, Куат (Рогич 64), Рикарду Алвеш (Черных 85), Силла Диалло (Фамейе 60), Деспотович
Главный тренер: Емельянов Константин.

«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Бауэр, Чаушич, Кангва, Ткачев (Кангва 79), Лесовой (Ломовицкий 46), Луценко
Главный тренер: Черевченко Игорь.

Предупреждения: Григалава 16, Чаушич 44, Ломовицкий 50, Куат 51, Бауэр 65, Комбаров 70, Бауэр 74, Фамейе 81, Аюпов 90

Удаление: Бауэр 74

Судья: Кукуян Павел.

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Все комментарии
ошалевший
ошалевший ответил Дракон1988
вчера в 21:37
Как кто?Спартак конечно же)))
согласен,с вилковыми,мешковами смысла нет переплачивать на филиалы
oFANATo
oFANATo
вчера в 21:15
Что опять....спартак на 10 месте:))))
Kuvkil
Kuvkil
вчера в 21:12
Игра была интересной по содержанию! Арсенал тоже мог забить!
EAGinLE
EAGinLE
вчера в 20:33
Жаль . Удачи Арсеналу .
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:23
Победил Оренбург, а тучи сгущаются над народными...
dok66
dok66
вчера в 20:01
Оружейники сегодня были сами не свои .
valeron4321
valeron4321
вчера в 18:33
Сразу видно автора статьи с лазурным оттенком. В равной игре победил, тот кто реализовал свои моменты, в т.ч. подаренные соперником. К чему заглавие - «Оренбург» не оставил шансов «Арсеналу» на своем поле. Вероятнее всего, что победа была неожиданной)
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
вчера в 18:03, ред.
Пока что у этого нашего филиала игра более поставлена, нежели у других: спартака и Сочи.
Санчо Панса
Санчо Панса
вчера в 17:59
Деспотович разобрался с Тулой в одиночку! Главную свою задачу этот форвард даже перевыполнил) Горожан с заслуженной и очень важной победой.
zsb1961
zsb1961
вчера в 17:59
С победой Оренбург!
Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 17:33
Удивительно.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 17:26
У туляков как ни странно шансов не было вообще.
ermak6848
ermak6848
вчера в 17:25
Молодцы!!!
парни из фк Оренбург !!!
Дракон1988
Дракон1988 ответил makkie
вчера в 17:20
Тянут филиал, чтобы не вылетел в ФНЛ. А то кто ж очки будет поставлять сами знаете кому?)
Как кто?Спартак конечно же)))
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 17:18
Победил сильнейший.
Gruznoff
Gruznoff
вчера в 17:04
Вчистую свиной филиал переиграл.
Mangur
Mangur
вчера в 17:02
Без комментариев
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 17:00
Газпром все купил ... И судью тоже.
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответил makkie
вчера в 16:55
С пиленок за Спартак ,вот скажи милый человек,а кто в год чемпионства Спартака слил Арсеналу,а в следующем сезоне забрал все 6 очков)))))),так что не только Урал,Арсенал,Ахмат.Давай сюда и Спартак припишем.))))
makkie
makkie ответил Vredinka_online
вчера в 16:51
Будем стараться, хотя весной никто все матчи не выиграет. У нас тут нет Ливерпулей 😊

А по поводу Кубка - РФС как обычно бардак устраивает. Сами себе проблем создали и общественность баламутят. Должны играть в Питере, по справедливости. Думаю, там и сыграют. А с чего коленкам трястись?
makkie
makkie ответил Байкал-38
вчера в 16:48
Арсенал с Уралом и так высоко забрались. Весной любят "торговать" очками наряду с Ахматом. Ни в первый раз. Чему удивляться? Зато аутсайдеры стремительно начнут побеждать, и это не впервой.
beefs
beefs
вчера в 16:42
И смех и грех...
Новости Тарасовки
Новости Тарасовки
вчера в 16:41
Оренбург с красивой победой!
Брулин
Брулин
вчера в 16:29
У Арсенала игра предсказуема, а Оренбург был внимателен и интересен. Он больше хотел победы и добился желаемого.
рже
рже
вчера в 16:29
    рже
    рже ответил ildar_3871
    вчера в 16:21
    Я тут причем!?
    Авербуx
    Авербуx
    вчера в 16:20
    Отлично!
    PATRIOT1965
    PATRIOT1965 ответил RussianMango
    вчера в 16:18
    ))))))
    PATRIOT1965
    PATRIOT1965
    вчера в 16:17, ред.
    Сочи теперь забирает у Урала и Оренбурга.))) Ошибся,у Оренбурга просто так,а у Урала в долг.)))
    рже
    рже ответил ildar_3871
    вчера в 16:17
    Чего же вы все такие продажные?
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