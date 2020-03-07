«Оренбург» не оставил шансов «Арсеналу» на своем поле

«Оренбург» переиграл «Арсенал» в матче 21-го тура РПЛ.
После этой встречи «Оренбург» занимает 11-ю строчку (23 очка), а «Арсенал» — 6-ю (28 очков).
Ростоши, стадион «Газовик»
«Оренбург» — «Арсенал» — 2:0
Голы: Деспотович 13, Деспотович 77
«Оренбург»: Климович, Малых, Радакович, Сиваков, Терехов, Аюпов, Мишкич, Куат (Рогич 64), Рикарду Алвеш (Черных 85), Силла Диалло (Фамейе 60), Деспотович
Главный тренер: Емельянов Константин.
«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Бауэр, Чаушич, Кангва, Ткачев (Кангва 79), Лесовой (Ломовицкий 46), Луценко
Главный тренер: Черевченко Игорь.
Предупреждения: Григалава 16, Чаушич 44, Ломовицкий 50, Куат 51, Бауэр 65, Комбаров 70, Бауэр 74, Фамейе 81, Аюпов 90
Удаление: Бауэр 74
Судья: Кукуян Павел.
парни из фк Оренбург !!!
парни из фк Оренбург !!!
А по поводу Кубка - РФС как обычно бардак устраивает. Сами себе проблем создали и общественность баламутят. Должны играть в Питере, по справедливости. Думаю, там и сыграют. А с чего коленкам трястись?
А по поводу Кубка - РФС как обычно бардак устраивает. Сами себе проблем создали и общественность баламутят. Должны играть в Питере, по справедливости. Думаю, там и сыграют. А с чего коленкам трястись?