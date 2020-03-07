«Валенсия» не смогла обыграть «Алавес», Черышев был заменён на 82-й минуте

«Валенсия» и «Алавес» сыграли вничью в матче 27-го тура Примеры.
«Валенсия» (42) занимает 7-е место, «Алавес» (32) расположился на 11-й позиции.
Витория-Гастейс, стадион Мендисорроса
«Алавес» — «Валенсия» 1:1 (0:1)
Голы: Мендес 73 — Парехо 34
«Алавес»: Пачеко, Наварро Хименес, Лагуардия, Эли, Дуарте, Мендес, Фейса (Ману Гарсия 82), Камараса (Понс Риера 76), Луис Риоха (Сайнс 65), Лукас, Хоселу
Главный тренер: Гаритано Асьер.
«Валенсия»: Силлессен, Васс, Паулиста, Диахаби, Гайя, Кондогбиа, Флоренци (Коклен 65), Солер, Парехо, Черышев (Родриго 82), Гамейро (Гонсалу Гедеш 72)
Главный тренер: Селадес Альберт.
Предупреждения: Кондогбиа 35, Лукас 36, Наварро Хименес 39, Эли 42, Гайя 62, Хоселу 63, Мендес 84, Диахаби 90
Судья: Хиль Мансано Хесус.
В прошлом туре «Валенсия» обыграла «Бетис», а «Алавес» сыграл вничью с «Леганесом».