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Морено – о поражении «Ницце»: «От такого поражения особенно больно»

сегодня, 08:02
НиццаЛоготип футбольный клуб Ницца2 : 1Логотип футбольный клуб МонакоМонакоМатч завершен

Главный тренер «Монако» Роберт Морено прокомментировал поражение своей команды в матче 28-го тура Лиги 1 с «Ниццей» (1:2). Монегаски пропустили гол в добавленное время.

От такого поражения особенно больно. Считаю, что мы заслужили победу, даже не ничью. Мы показывали отличную игру все 90 минут. Второй тайм вышел более равным, но мы создали больше моментов.

Мы разберем все, что нам хорошо удалось сегодня. Если и впредь будем показывать такую игру, то, я уверен, выиграем следующие матчи.

Наши мысли уже о победе в следующем матче. «Монако» провел один из лучших матчей с момента моего прихода.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 10:14
Чтобы не было так больно, нужно летом продать Бен-Йеддера и записать в пару к голове чалова. Вместе они наведут шороху. ))
VIPded
VIPded
сегодня в 09:39
Увы, счет на табло...(((
Stiv28
Stiv28
сегодня в 09:34
Сколько их было, стоит ли переживать.
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