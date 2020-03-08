Морено – о поражении «Ницце»: «От такого поражения особенно больно»

Главный тренер «Монако» прокомментировал поражение своей команды в матче 28-го тура Лиги 1 с «Ниццей» (1:2). Монегаски пропустили гол в добавленное время.

От такого поражения особенно больно. Считаю, что мы заслужили победу, даже не ничью. Мы показывали отличную игру все 90 минут. Второй тайм вышел более равным, но мы создали больше моментов.

Мы разберем все, что нам хорошо удалось сегодня. Если и впредь будем показывать такую игру, то, я уверен, выиграем следующие матчи.

Наши мысли уже о победе в следующем матче. «Монако» провел один из лучших матчей с момента моего прихода.