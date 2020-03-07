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Дженас: «Методы Моуриньо больше не работают»

вчера, 22:25

Бывший полузащитник «Тоттенхэма» Джермэйн Дженас поделился мнением о методах работы главного тренера «шпор» Жозе Моуриньо:

Раньше футболисты в его командах верили, что они лучшие в мире. Чувствовали себя воинами. Моуриньо мог это сделать в «Интере» и «Челси», которые казались непобедимы. «Аристократы» тогда были слишком сильны.

Теперь же он попал в эпоху, когда его методы не работают. Новое поколение просто не воспринимает их. Футболисты сейчас совершенно другие. В «Челси», скорее всего, Моуриньо временами мог не разговаривать с Лэмпардом, показывая, что недоволен его игрой. Фрэнк думал о том, как вернуться к хорошей игре.

Нынешние футболисты нехорошо на это реагируют. Об этом свидетельствует работа Жозе в МЮ. Боюсь, что и в «Тоттенхэме» мы это же увидим.

Ранее Дженас заявил, что «Тоттенхэму» необходимо удовлетворить трансферные запросы Моуриньо. 

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Все комментарии
Valdo Brunetti 9
Valdo Brunetti 9 ответил Gentleman.tdk
вчера в 23:41
Это точно. Сейчас футболисты как сопливые девушки. Моуриньо хорошо работал с бойцами а с девушками ему трудно.
А кто из нынешных тренеров лучше работает с сопливыми футболишками?)
Василий Иванов 1
Василий Иванов 1
вчера в 23:34, ред.
Просто футболисты современности в подавляющем большинстве своем хуже девушек капризных себя ведут. Как соплежуи какие-то.Тренеры по делу их начинают ругать, а они обиженок включают, губки дуют, принцесски.
Gentleman.tdk
Gentleman.tdk
вчера в 22:46
Это точно. Сейчас футболисты как сопливые девушки. Моуриньо хорошо работал с бойцами а с девушками ему трудно.
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