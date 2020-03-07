Дженас: «Методы Моуриньо больше не работают»

Бывший полузащитник «Тоттенхэма» поделился мнением о методах работы главного тренера «шпор» :

Раньше футболисты в его командах верили, что они лучшие в мире. Чувствовали себя воинами. Моуриньо мог это сделать в «Интере» и «Челси», которые казались непобедимы. «Аристократы» тогда были слишком сильны.

Теперь же он попал в эпоху, когда его методы не работают. Новое поколение просто не воспринимает их. Футболисты сейчас совершенно другие. В «Челси», скорее всего, Моуриньо временами мог не разговаривать с Лэмпардом, показывая, что недоволен его игрой. Фрэнк думал о том, как вернуться к хорошей игре.