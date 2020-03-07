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Милнер: «„Ливерпуль“ не рассыпался после нескольких плохих матчей»

вчера, 22:05
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль2 : 1Логотип футбольный клуб БорнмутБорнмутМатч завершен

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер поделился мнением о победе над «Борнмутом»:

Никогда не бывает просто. В каждом матче АПЛ непросто выиграть. Звучит немного банально, но это правда, особенно после нескольких не самых выразительных игр. Мы сегодня не были в лучших наших кондициях. Большинство других команд рассыпались бы после нескольких матчей с плохими результатами. Вне поля происходило множество вещей. 

«Энфилд» является уникальным местом для игры в футбол. Болельщики поддерживали нас всю встречу, даже когда в начале у нас дела шли не очень хорошо. Нечто особенное, что мы рядом с великими командами, игравшими на этом стадионе. Хотим продолжать выигрывать трофеи и творить историю этого клуба.

Ранее свое мнение об игре высказал форвард мерсисайдцев Мохамед Салах

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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 01:07
Джеймсу Респект! Трудяга, боец, очень много пользы приносит команде
Павел Амурский
Павел Амурский
сегодня в 00:25
Ливерпуль с победой!
STVA 1
STVA 1
вчера в 22:07
Хорошая команда не рассыпится.
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