Милнер: «„Ливерпуль“ не рассыпался после нескольких плохих матчей»

Полузащитник «Ливерпуля» поделился мнением о победе над «Борнмутом»:

Никогда не бывает просто. В каждом матче АПЛ непросто выиграть. Звучит немного банально, но это правда, особенно после нескольких не самых выразительных игр. Мы сегодня не были в лучших наших кондициях. Большинство других команд рассыпались бы после нескольких матчей с плохими результатами. Вне поля происходило множество вещей.

«Энфилд» является уникальным местом для игры в футбол. Болельщики поддерживали нас всю встречу, даже когда в начале у нас дела шли не очень хорошо. Нечто особенное, что мы рядом с великими командами, игравшими на этом стадионе. Хотим продолжать выигрывать трофеи и творить историю этого клуба.