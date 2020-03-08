Изменено время начала матча «Парма» — СПАЛ

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сегодня, 15:20

Пресс-служба «Пармы» сообщает, что изменено время начала матча 26-го тура Серии А против СПАЛа. Встреча начнется в 15-45 по мск.

Напомним, что министр спорта Италии Винченцо Спадафора за минуту до начала матча поддержал призыв Ассоциации игроков приостановить Серию A на некоторое время из-за вспышки коронавируса. До этого момента находилось под вопросом, состоится ли в конечном итоге встреча.

Коронавирус и футбол