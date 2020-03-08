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Изменено время начала матча «Парма» — СПАЛ

сегодня, 15:20
ПармаЛоготип футбольный клуб Парма0 : 1Логотип футбольный клуб СПАЛ (Феррара)СПАЛМатч завершен

Пресс-служба «Пармы» сообщает, что изменено время начала матча 26-го тура Серии А против СПАЛа. Встреча начнется в 15-45 по мск.

Напомним, что министр спорта Италии Винченцо Спадафора за минуту до начала матча поддержал призыв Ассоциации игроков приостановить Серию A на некоторое время из-за вспышки коронавируса. До этого момента находилось под вопросом, состоится ли в конечном итоге встреча.

Коронавирус и футбол

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Карабахский Дрон
Карабахский Дрон ответил sihafazatron
сегодня в 17:49
и не говори, только издеваются над игроками, особенно над гостевой стороной.
да и глупо это все, одним футболом не придохранишься от этой заразы.
VAN ARM
VAN ARM ответил sihafazatron
сегодня в 15:46
ну и бред, что изменится за 2 часа? почему во время не начать?
сиеста))))))
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 15:23
ну и бред, что изменится за 2 часа? почему во время не начать?
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