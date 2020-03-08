Парфёнов: «Два пропущенных мяча мы подарили сопернику»

Главный тренер «Урала» прокомментировал поражение от «Сочи».

Итог на табло. Не то качество, которое я знаю и хочу видеть. Об этом мы только что сказали в раздевалке. На подготовку к этому матчу повлиял перенос игры с «Шинником», команда три дня потеряла. А мелочей не бывает. Команда целенаправленно готовится к матчу, тренируется изо дня в день. Два пропущенных мяча мы подарили сопернику. Тонуса не хватило. Да, у нас было немного моментов, но когда ты в тонусе, ты ими пользуешься. Ошибки детские.