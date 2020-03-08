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Парфёнов: «Два пропущенных мяча мы подарили сопернику»

сегодня, 20:55
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи2 : 0Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфёнов прокомментировал поражение от «Сочи».

Итог на табло. Не то качество, которое я знаю и хочу видеть. Об этом мы только что сказали в раздевалке. На подготовку к этому матчу повлиял перенос игры с «Шинником», команда три дня потеряла. А мелочей не бывает. Команда целенаправленно готовится к матчу, тренируется изо дня в день. Два пропущенных мяча мы подарили сопернику. Тонуса не хватило. Да, у нас было немного моментов, но когда ты в тонусе, ты ими пользуешься. Ошибки детские.

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Albasin
Albasin
сегодня в 21:16
Результат чисто по игре, Сочи сильней!
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