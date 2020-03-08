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Федотов: «Важная победа, учитывая то, что случилось в предыдущем туре»

сегодня, 21:16
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи2 : 0Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал победу над «Уралом».

Очень важная победа, учитывая то, что случилось в предыдущем туре, в котором мы не заслуживали такого жестокого наказания. В матче с «Уралом» нам было прежде всего сложно в психологическом плане. Ведь мы играли против «Арсенала» хорошо, но потерпели поражение на ровном месте. Перед игрой с «Уралом» было главным раскрепостить ребят. Соперник непростой, поле сложное.

Как показала игра, с «Уралом» никому просто не бывает. Приходилось много терпеть, обороняться. Не все получалось с выходом из защиты и в атакующих действиях. Но это связано с психологией. План был, мы его реализовывали. Нам помогли «стандартные» положения. Мы сыграли организованно и не позволили много создать сопернику.

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