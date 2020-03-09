«Торпедо» сыграл вничью с «Авангардом», ведя в 2 мяча

«Торпедо» не смог одолеть «Авангард» в игре 26-го тура ФНЛ. Подмосковный клуб (52 очка) располагается на третьем месте в таблице, куряне (28 баллов) — тринадцатые.
«Авангард» — «Торпедо» 2:2 (0:2)
Голы: Ковалев 62, Машуков 63 — Руденко 3, Сергеев 26
«Авангард»: Терешкин, Войнов, Земсков, Калугин (Каюмов 86), Ковалев, Машуков, Подоляк (Агеев 60), Синяев (Тарасов 55), Тикнизян, Тимошин, Чиркин (Бреев 74)
«Торпедо»: Ботнарь, Адаев (Самсонов 69), Божин, Гордюшенко (Лях 64), Кичин, Магаль, Нетфуллин, Руденко (Галоян 65, Кертанов 89), Рязанцев, Сергеев (Лебеденко 80), Шоркин
Предупреждения: Войнов 8, Божин 31, Ковалев 38, Подоляк 49, Магаль 90+5
Удаление: Земсков 90+5
В параллельной встрече «Ротор» также упустил победу над «Нефтехимиком».