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«Торпедо» сыграл вничью с «Авангардом», ведя в 2 мяча

вчера, 17:01
АвангардЛоготип футбольный клуб Авангард (Курск)2 : 2Логотип футбольный клуб Торпедо (Москва)ТорпедоМатч завершен

«Торпедо» не смог одолеть «Авангард» в игре 26-го тура ФНЛ. Подмосковный клуб (52 очка) располагается на третьем месте в таблице, куряне (28 баллов) — тринадцатые.

«Авангард» — «Торпедо» 2:2 (0:2)
Голы: Ковалев 62, Машуков 63 — Руденко 3, Сергеев 26

«Авангард»: Терешкин, Войнов, Земсков, Калугин (Каюмов 86), Ковалев, Машуков, Подоляк (Агеев 60), Синяев (Тарасов 55), Тикнизян, Тимошин, Чиркин (Бреев 74)

«Торпедо»: Ботнарь, Адаев (Самсонов 69), Божин, Гордюшенко (Лях 64), Кичин, Магаль, Нетфуллин, Руденко (Галоян 65, Кертанов 89), Рязанцев, Сергеев (Лебеденко 80), Шоркин

Предупреждения: Войнов 8, Божин 31, Ковалев 38, Подоляк 49, Магаль 90+5

Удаление: Земсков 90+5

В параллельной встрече «Ротор» также упустил победу над «Нефтехимиком».

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КЭТиК
КЭТиК
вчера в 17:21
У Торпедо типичный договорняк.
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