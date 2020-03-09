«Ростов» обыграл ЦСКА благодаря голу Мамаева

«Ростов» в матче 21-го тура РПЛ одолел ЦСКА. Дончане (38 очков) временно поднимаются на второе место в таблице, «армейцы» (35 баллов) — пятые.
Ростов-на-Дону, стадион Ростов Арена
«Ростов» — ЦСКА 3:2 (1:1)
Голы: Еременко 31, Попов 53 (пенальти), Мамаев 62 — Сигурдссон 26, Осипенко 78 (автогол) Нереализованные пенальти: Еременко 22 — Чалов 84
«Ростов»: Песьяков, Чернов, Осипенко, Чистяков (Саплинов 11), Козлов, Глебов (Мамаев 58), Попов, Байрамян, Еременко, Зайнутдинов, Шомуродов (Прошляков 90+3)
Главный тренер: Карпин Валерий.
ЦСКА: Акинфеев, Магнуссон, Дивеев, Карпов, Щенников, Бистрович (Кучаев 64), Обляков (Чалов 73), Марио Фернандес, Ахметов, Влашич (Дзагоев 80), Сигурдссон
Главный тренер: Ганчаренко Виктор.
Предупреждения: Глебов 18, Марио Фернандес 52, Обляков 56, Мамаев 63, Зайнутдинов 69, Дивеев 75, Чернов 77, Попов 88, Щенников 89, Сигурдссон 90+7
Удаления: Ахметов 21, Карпов 51
Судья: Безбородов Владислав.
Ранее «Локомотив» с минимальным счетом переиграл «Ахмат».