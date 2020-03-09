ГлавнаяНовости

«Ростов» обыграл ЦСКА благодаря голу Мамаева

вчера, 16:05
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)3 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

«Ростов» в матче 21-го тура РПЛ одолел ЦСКА. Дончане (38 очков) временно поднимаются на второе место в таблице, «армейцы» (35 баллов) — пятые.

Ростов-на-Дону, стадион Ростов Арена

«Ростов» — ЦСКА 3:2 (1:1)
Голы: Еременко 31, Попов 53 (пенальти), Мамаев 62 — Сигурдссон 26, Осипенко 78 (автогол) Нереализованные пенальти: Еременко 22 — Чалов 84

«Ростов»: Песьяков, Чернов, Осипенко, Чистяков (Саплинов 11), Козлов, Глебов (Мамаев 58), Попов, Байрамян, Еременко, Зайнутдинов, Шомуродов (Прошляков 90+3)
Главный тренер: Карпин Валерий.

ЦСКА: Акинфеев, Магнуссон, Дивеев, Карпов, Щенников, Бистрович (Кучаев 64), Обляков (Чалов 73), Марио Фернандес, Ахметов, Влашич (Дзагоев 80), Сигурдссон
Главный тренер: Ганчаренко Виктор.

Предупреждения: Глебов 18, Марио Фернандес 52, Обляков 56, Мамаев 63, Зайнутдинов 69, Дивеев 75, Чернов 77, Попов 88, Щенников 89, Сигурдссон 90+7

Удаления: Ахметов 21, Карпов 51

Судья: Безбородов Владислав.

Ранее «Локомотив» с минимальным счетом переиграл «Ахмат».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Победа «Ливерпуля» и манчестерское дерби. Итоги 29-го тура АПЛ
Сегодня, 00:53 Комментарии0
«Лестер» разгромил «Астон Виллу», Варди сделал дубль после выхода на замену
Сегодня, 00:52 Комментарии3
Победа «Юве» над «Интером», поражение «Милана». Итоги 26-го тура Серии А
Вчера, 22:23 Комментарии1
«Зенит» сыграл вничью с «Уфой»
Вчера, 20:56 Комментарии137
«Спартак-2» сыграл вничью с «Текстильщиком» и остался в зоне вылета
Вчера, 19:08 Комментарии4
Гол Ари принес «Краснодару» победу над «Спартаком»
Вчера, 18:31 Комментарии186
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
vovinho11
vovinho11 ответил gwynb1eidd
сегодня в 00:31
Спасибо что предупредил
janka bulka
janka bulka
вчера в 23:13
Весьма посредственные игроки Обляков, Ахметов и Чалов по непонятным никому причинам попадают в состав, создаётся впечатление, что их кто-то свыше навязывает тренеру, другого объяснения не вижу.
Red blu
Red blu
вчера в 22:46
Сегодня проявили характер играя на два человека меньше,молодцы. Ну кроме Чалова.
Николай Еремеев
Николай Еремеев ответил самсон круглый
вчера в 22:10, ред.
А как вообще Ахметов оказался на позиции Фернандеса? Кто из них защитник ?
Вообще то он на позиции Карпова был, но не это главное . он по амплуа полуЗАЩИТНИК - азы обороны, в данном случае в отборе ,он должен знать как действовать, ну и в футболе никто не отменял взаимостраховку ,если кто то потерял свою позицию !
Правдолю
Правдолю
вчера в 22:00
Хорошо что так сыграли ,Карпин сделает работу над ошибками и мы увидим тот Ростов который любим,удачи с Локо
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответил Vadik
вчера в 21:57
Сельмашей с победой!!! Коням пора выводы делать....
какие? начать работать с судьями?
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответил ЮГ РОССИИ
вчера в 21:55
Потеряли два цз Хаджиканунича и Чистякова,трудно было по ходу игры перестроиться.В этом матче скорее ЦСКА сами проиграли матч.Для нас главное это три очка в копилке.А сможет ли Ростов составить конкуренцию покажет следующий матч с Локомотивом.
с Локомотивом вас так судить не будут, так что готовьтесь к поражению...
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ ответил stanichnik
вчера в 21:49
Потеряли два цз Хаджиканунича и Чистякова,трудно было по ходу игры перестроиться.В этом матче скорее ЦСКА сами проиграли матч.Для нас главное это три очка в копилке.А сможет ли Ростов составить конкуренцию покажет следующий матч с Локомотивом.
oFANATo
oFANATo ответил Олег Гутченко 2
вчера в 21:49
мы готовимся праздновать очередное чемпионство ,а вы утешайте себя этой самой ,горькой правдой". Ведь это помогает вам не выглядеть в собственных глазах лузерами .
Не говори гоп раньше времени. Что бы потом снова страна не смеялась с лучшего клуба восточной европы и последних лет полуфиналиста лиги чемпионов!том
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Союзник противников
вчера в 21:46
Да ладно,он знает,что гений и такой ЦСКА ему не нужен.Ему не нужен ни Витиньо(победитель панамериканского кубка),ни Нисимура;ведь у него есть Обляков с Чаловым м Ахметов.С ними он далеко пойдёт! Куда? Не скажу-за это забанят.
Ну Витиньо и Бразилии лавку греет, а по поводу Нисимуры затрудняюсь что то сказать. Ведь Витя его просто проигнорировал. Сидя на лавке мастерства не прибавишь.
oFANATo
oFANATo ответил Ангел неБесГрешен
вчера в 21:46
Сельмаш и Краснодар в ЛЧ, ДАЛЬШЕ ХОТЬ ТРАВА НЕ РАСТИ....
Не говори гоп раньше времени))))
Олег Гутченко 2
Олег Гутченко 2 ответил oFANATo
вчера в 21:33
Это правда..горькая для вас правда, но правда!
мы готовимся праздновать очередное чемпионство ,а вы утешайте себя этой самой ,горькой правдой". Ведь это помогает вам не выглядеть в собственных глазах лузерами .
самсон круглый
самсон круглый ответил Николай Еремеев
вчера в 21:29
О состоянии и уровне подготовки нашей команды можно судить на примере Ахметова . В детской школе учат при отборе находиться игроку между соперником и своими воротами , когда сзади нет страховки ,а он сбоку пытался отобрать мяч . естественно не смог: и пенальти ,и удаление привез !!!!! А про Карпова вообще молчу, он еще долго будет привозить голы и пенальти ( кстати, похожая ошибка ,как и у Ахметова ). пока не научится играть .только нам от этого не легче ,кто его научит уму разуму! У нас нет опытных качественных игроков в каждом амплуа хотя бы по одному человеку. чтобы молодежь училась у них ! Полный отстой и никаких перспектив с этим тренером и к сожалению возможностями Гинера . нет денег продай команду ,зачем позорить ее ! Тот же Еременко нам здорово пригодился бы . если бы Гинер предложил ему достойные деньги, а не условный рубль в месяц ,после дисквалификации !
А как вообще Ахметов оказался на позиции Фернандеса? Кто из них защитник ?
Союзник противников
Союзник противников ответил Leha-ha50
вчера в 21:26
Витя уже сам себе не верит.
Да ладно,он знает,что гений и такой ЦСКА ему не нужен.Ему не нужен ни Витиньо(победитель панамериканского кубка),ни Нисимура;ведь у него есть Обляков с Чаловым м Ахметов.С ними он далеко пойдёт! Куда? Не скажу-за это забанят.
Vadik
Vadik
вчера в 21:24
Сельмашей с победой!!! Коням пора выводы делать....
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Союзник противников
вчера в 21:20
А вдруг,попав в такую компанию,он повторит их славный путь???ГИнер с Ганчарэнкой верят,а народ верит в тренерский гений Витька.
Витя уже сам себе не верит.
Союзник противников
Союзник противников ответил Leha-ha50
вчера в 21:17, ред.
Нападающий ЦСКА Федор Чалов, не реализовав пенальти в матче 21-го тура Тинькофф чемпионата России против «Ростова» (3:2), повторил рекорд высшего дивизиона по числу не забитых 11-метровых за один чемпионат. 21-летний форвард не смог отличиться в трех случаях из четырех, последовательно проиграв дуэли Георгию Шелии, Олегу Баклову и Сергею Песьякову. Также плохо 11-метровые исполняли Андрей Тихонов в 1997 году и Олег Веретенников в 1999-м. (Кирилл Бурдаков)
А вдруг,попав в такую компанию,он повторит их славный путь???ГИнер с Ганчарэнкой верят,а народ верит в тренерский гений Витька.
xxx82
xxx82
вчера в 21:14
Когда же дойдет до нашего руководства,что Чалов пройденный этап !!! И на данном этапе уровень ФНЛ !!! Тоже могу сказать и про Облякова, уровень ФНЛ !!! Карпов - молодой перспективный ,но на подходе пока :( А Ганчаренко упрям в том, что настойчиво ставит эту свою команду :))) В этом сезоне про76и всё ,что можно !!!! Не вышли из самой слабой группы в ЛЧ !!! Тут вообще под угрозой попадание в пятерку !!!:(
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:14
Победителя и разницу в счёте угадал.Валера прав :"Ростов" сыграл убого и примитивно.А ещё я узнал,что может быть пенальти без карточек...Хотя после введения ВАРева это не удивительно,только начало.И Безбородый,гад,несколько минут не дотянул до рекорда :Матч продолжился почти 100 минут!
oFANATo
oFANATo
вчера в 21:12, ред.
ЦСКА первым открыл счёт.

Чалов не забил пенальти.

Так что название заголовка должно быть таким - РОСТОВ ЧУДОМ ОТСКОЧИЛ ИГРАЯ НА ДВА ИГРОКА БОЛЬШЕ.
астап бендер
астап бендер
вчера в 21:06, ред.
За малым не получили 3-3,проехали,но с таким преимуществом ребята,давайте играть надёжно!!!
stanichnik
stanichnik ответил ЮГ РОССИИ
вчера в 21:03
Всё таки фол последней надежды,считаю Безбородов на отлично отсудил сложнейший матч.Кстати даже от армейцев нет гневных комментариев на судью.
Доброго Здоровья Сергей! Лично для меня со второго яруса стадиона сложно было понять за что, было второе удаление у будёновцев. Но отправив сегодня Байрамяна на правый фланг защиты, Карпин "уравнял составы команд". Как защитник Хорен абсолютный ноль, чем воспользовались армейцы открывая счёт в матче, зато в нападении его сегодня явно не хватало.
Hypnoz
Hypnoz
вчера в 20:58
Ганчаренко опять сливает весну.....
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 20:52
Ростовчан с победой.Мы сами виноваты.Судейство неоднозначное, но сказать, что подсуживали Ростову не могу, скорее низкая квалификация судьи.Пенальти все по делу.Жаль, но похоже нам остается бороться только за третье место.
minai
minai
вчера в 20:50
Ростов обыграл ЦСКА - звучит очень даже неплохо.
Конфедерат
Конфедерат
вчера в 20:50
Чахлов топ
armeec_♞
armeec_♞
вчера в 20:37
Ростов с Победой.
но по факту, матч испортили обе команды, бездарная игра одних и других. (хотя было весело)))
о судействе ноу комментов.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:32
Ростов с победой!

Прекрасно!
dok66
dok66
вчера в 20:22
Матч - огонь . Ростову больше повезло
drive45
drive45
вчера в 20:17
Игра была нервная , грубая не обошлось без травм, ошибок каждая из команд наделала нимеренно.Пенальти бить так же не могут, но порадовали обилием голов и главное пускай такой сумбурной и неуверенной, но все же победой хозяев площадки. Идем дальше , чемпионат продолжается ждём от ФК Ростов активной, красивой и результативной игры.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100