«Химки» разгромили «Томь»

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вчера, 16:52

«Химки» во встрече 26-го тура ФНЛ одержали уверенную победу над «Томью». Подмосковный клуб (53 очка) располагаются на втором месте в турнирной таблице, томичи (36 баллов) — десятые.

«Химки» — «Томь» 3:0 (1:0)

Голы: Барков 45+2, Смирнов 70, Смирнов 76

«Химки»: Хомич, Бартусевич, Барков (Скворцов 75), Боженов, Гапон, Данилкин, Корян (Георгиевский 78), Полярус (Алиев 72), Смирнов, Тихий, Трошечкин

«Томь»: Вавилин, Иванов, Визнович (Плетнев 77), Горбатюк, Долгов (Тлупов 71), Казанков, Каккоев (Андреев 85), Кириенко (Ахъядов 27), Рукас, Синяк, Шалаев (Буранов 74)

Предупреждения: Тихий 16, Шалаев 26, Каккоев 61, Долгов 68, Тлупов 75