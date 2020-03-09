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«Химки» разгромили «Томь»

вчера, 16:52
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки3 : 0Логотип футбольный клуб Томь (Томск)ТомьМатч завершен

«Химки» во встрече 26-го тура ФНЛ одержали уверенную победу над «Томью». Подмосковный клуб (53 очка) располагаются на втором месте в турнирной таблице, томичи (36 баллов) — десятые.

«Химки» — «Томь» 3:0 (1:0)
Голы: Барков 45+2, Смирнов 70, Смирнов 76

«Химки»: Хомич, Бартусевич, Барков (Скворцов 75), Боженов, Гапон, Данилкин, Корян (Георгиевский 78), Полярус (Алиев 72), Смирнов, Тихий, Трошечкин

«Томь»: Вавилин, Иванов, Визнович (Плетнев 77), Горбатюк, Долгов (Тлупов 71), Казанков, Каккоев (Андреев 85), Кириенко (Ахъядов 27), Рукас, Синяк, Шалаев (Буранов 74)

Предупреждения: Тихий 16, Шалаев 26, Каккоев 61, Долгов 68, Тлупов 75

Напомним, что это был первый матч для «Химок» в ФНЛ под руководством нового главного тренера Сергея Юрана.

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beefs
beefs
вчера в 18:44
Химки жжет, но им не нужна ПЛ...
ДСА
ДСА
вчера в 17:19
Химки на ходу!
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