«Ротор» упустил победу над «Нефтехимиком»

«Ротор» в матче 26-го тура ФНЛ сыграл вничью с «Нефтехимиком». Волгоградцы (53 очка) сохраняют лидерство в турнирной таблице, нижнекамцы (47 баллов) — пятые.
«Ротор» — «Нефтехимик» 1:1 (1:0)
Голы: Муллин 31 — Уридия 74
«Ротор»: Нестеренко, Алейник, Байрыев, Денисов, Микелтадзе, Муллин, Николаев (Галаджан 84), Песегов (Макаров 80), Пискунов, Ткачук, Удалый
«Нефтехимик»: Голубев, Агапов, Акбашев (Галиулин 61), Канаев, Кленкин (Киреев 90+2), Петров (Хубаев 57), Семенов, Ситдиков, Уридия, Шадрин, Ширяев
Предупреждения: Петров 53, Хубаев 63, Канаев 73, Алейник 75, Пискунов 77, Агапов 85, Байрыев 88, Микелтадзе 88, Канаев 88, Микелтадзе 92
Удаления: Канаев 88, Микелтадзе 92
Ранее «Химки» разгромили «Томь».