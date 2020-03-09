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«Ротор» упустил победу над «Нефтехимиком»

вчера, 16:57
РоторЛоготип футбольный клуб Ротор (Волгоград)1 : 1Логотип футбольный клуб Нефтехимик (Нижнекамск)НефтехимикМатч завершен

«Ротор» в матче 26-го тура ФНЛ сыграл вничью с «Нефтехимиком». Волгоградцы (53 очка) сохраняют лидерство в турнирной таблице, нижнекамцы (47 баллов) — пятые.

«Ротор» — «Нефтехимик» 1:1 (1:0)
Голы: Муллин 31 — Уридия 74

«Ротор»: Нестеренко, Алейник, Байрыев, Денисов, Микелтадзе, Муллин, Николаев (Галаджан 84), Песегов (Макаров 80), Пискунов, Ткачук, Удалый

«Нефтехимик»: Голубев, Агапов, Акбашев (Галиулин 61), Канаев, Кленкин (Киреев 90+2), Петров (Хубаев 57), Семенов, Ситдиков, Уридия, Шадрин, Ширяев

Предупреждения: Петров 53, Хубаев 63, Канаев 73, Алейник 75, Пискунов 77, Агапов 85, Байрыев 88, Микелтадзе 88, Канаев 88, Микелтадзе 92

Удаления: Канаев 88, Микелтадзе 92

Ранее «Химки» разгромили «Томь».

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Все комментарии
Vadik
Vadik
вчера в 18:20
Второй тайм вообще не о чём был!!!! Больно смотреть было!!!!!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 17:22
Ничья в пользу Ротора.
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