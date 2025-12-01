Матч «Аякс» — «Гронинген» в Нидерландах остановили из-за беспорядков

1764551250

01 декабря 2025, 04:07

Матч между футбольными клубами «Аякс» и «Гронинген» в Амстердаме остановили из-за беспорядков на трибунах. Об этом сообщил Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB).

«Безопасность игроков и всех, кто работает на поле и вокруг него, не может быть обеспечена. Мы понимаем разочарование подавляющего большинства добросовестных болельщиков „Аякса“ и гостей из Гронингена. Те, кто устроил беспорядки, приходят на матч не ради футбола», — говорится в сообщении федерации в соцсети X.

В KNVB подчеркнули, что зачинщики и участники беспорядков понесут наказание. По данным союза, за использование пиротехники нарушителям грозит штраф в размере 450 евро и запрет на посещение стадиона сроком от 18 до 60 месяцев. «Это прежде всего печально для тех, кто действительно поддерживает свой клуб, для настоящих фанатов», — отметили в организации.

Как уточняется в сообщении, прерванный матч будет доигран во вторник, 2 декабря, в 14:30 по местному времени (16:30 мск). Встреча пройдет без зрителей. В KNVB также сообщили о начале дисциплинарного расследования по итогам «неприемлемых событий», произошедших во время воскресного матча.