Нидерланды. Эредивизие 2025/2026

Матч «Аякс» — «Гронинген» в Нидерландах остановили из-за беспорядков

01 декабря 2025, 04:07
АяксЛоготип футбольный клуб Аякс (Амстердам)2 : 0Логотип футбольный клуб ГронингенГронингенМатч завершен

Матч между футбольными клубами «Аякс» и «Гронинген» в Амстердаме остановили из-за беспорядков на трибунах. Об этом сообщил Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB).

«Безопасность игроков и всех, кто работает на поле и вокруг него, не может быть обеспечена. Мы понимаем разочарование подавляющего большинства добросовестных болельщиков „Аякса“ и гостей из Гронингена. Те, кто устроил беспорядки, приходят на матч не ради футбола», — говорится в сообщении федерации в соцсети X.

В KNVB подчеркнули, что зачинщики и участники беспорядков понесут наказание. По данным союза, за использование пиротехники нарушителям грозит штраф в размере 450 евро и запрет на посещение стадиона сроком от 18 до 60 месяцев. «Это прежде всего печально для тех, кто действительно поддерживает свой клуб, для настоящих фанатов», — отметили в организации.

Как уточняется в сообщении, прерванный матч будет доигран во вторник, 2 декабря, в 14:30 по местному времени (16:30 мск). Встреча пройдет без зрителей. В KNVB также сообщили о начале дисциплинарного расследования по итогам «неприемлемых событий», произошедших во время воскресного матча.

Lobo77
Lobo77
01 декабря в 12:18, ред.
В Южной Америке стадионы были в огне просто. Не знаю изменилось ли что то но там вообще не было запрета на фаера.
Зрелище просто Ад!
Comentarios
Comentarios
01 декабря в 11:25
Я то думаю почему ставка повисла
Van Vanovich
Van Vanovich
01 декабря в 10:59
Им травы успокоительной бы употребить)). А они Озверина какого-то хапнули))
Брулин
Брулин
01 декабря в 09:44
Этот перфоманс надо смотреть в видео. Я реально такого давно не видел в футболе. Это, конечно, неправильно с точки зрения безопасности и всяческих футбольных правил, но это невероятно красиво выглядело. Такой масштаб провернуть могут разве что сербы или аргентинцы.
Варвар7
Варвар7
01 декабря в 09:29
Как раз хотел посмотреть, нашел трансляцию матча, чуть с запозданием после начала игры - смотрю всё в дыму и "болелы" флагами машут (не иначе - дым разгоняют)))). Через пару минут написали - "трансляция окончена". Понял - всё "облом"...)))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
01 декабря в 08:35
игра Аякса довел людей драк и обид))
