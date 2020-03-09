Джикия: «На матчах „Спартака“ VAR не смотрят вообще»

Защитник «Спартака» прокомментировал поражение от «Краснодара».

Не получилось забить, а «Краснодар» своим шансом воспользовался. Обидное поражение. После таких матчей, как с ЦСКА , бывает небольшой спад, но не скажу, что мы провалили игру. И в первом, и во втором таймах были подходы, моменты.

Момент с Кутеповым я не видел. Но есть моменты, где не смотрят VAR . От этого всегда много вопросов. Не знают, как трактуют эпизоды. Вчера в раздевалке обсуждали матч «Крыльев» с «Рубином». 12 минут там VAR смотрели. Сидим в раздевалке и понимаем, что футболисты, играющие с 7-8 лет в футбол, не знают правил. Не знают, как трактовать определённые моменты. Попадает мяч в руку – не фол, потом 6 минут смотрят игру рукой, а находят вне игры. Хочется, чтобы все быстрее разобрались, и таких моментов не было.