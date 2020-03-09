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Джикия: «На матчах „Спартака“ VAR не смотрят вообще»

вчера, 20:28
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал поражение от «Краснодара».

Не получилось забить, а «Краснодар» своим шансом воспользовался. Обидное поражение. После таких матчей, как с ЦСКА, бывает небольшой спад, но не скажу, что мы провалили игру. И в первом, и во втором таймах были подходы, моменты.

Момент с Кутеповым я не видел. Но есть моменты, где не смотрят VAR. От этого всегда много вопросов. Не знают, как трактуют эпизоды. Вчера в раздевалке обсуждали матч «Крыльев» с «Рубином». 12 минут там VAR смотрели. Сидим в раздевалке и понимаем, что футболисты, играющие с 7-8 лет в футбол, не знают правил. Не знают, как трактовать определённые моменты. Попадает мяч в руку – не фол, потом 6 минут смотрят игру рукой, а находят вне игры. Хочется, чтобы все быстрее разобрались, и таких моментов не было.

В матчах «Спартака» не смотрят вообще. По-моему, эта система даже не работает, не подключена к розетке. Не знаю, в чём дело. Я не могу сказать, потому что у нас не смотрят VAR. Нет ответа на этот вопрос.

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Все комментарии
Правдолю
Правдолю ответил Супервайзер
сегодня в 03:12
Арбитры, отвечающие за VAR, были увлечены артистическими фокусами Ари, им было не до правил. Судья Лапочкин выполнял роль суфлёра российского бразильца. Эта парочка и выиграла матч. Наверно вместе и отмечают победу сейчас, возможно, в постели.))
Ты наверно другой матч смотрел
Правдолю
Правдолю ответил cska1948
сегодня в 03:11
Джикия прав! Если бы сегодня смотрели ВАР, то ещё в первом тайме в ворота СпаМа надо было поставить пенальти за удар Кутепова в лицо соперника при розыгрыше углового.
Ещё и удалить нужно было Кутепова
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:38
Да уж!!! Повезло Спартаку, а иначе в зоне вылета кувыркались бы!!!
СЫН ДЕДА
СЫН ДЕДА
вчера в 23:30
Я так и не понял, почему Лапочкин ворота перепутал.
Супервайзер
Супервайзер
вчера в 23:22
Арбитры, отвечающие за VAR, были увлечены артистическими фокусами Ари, им было не до правил. Судья Лапочкин выполнял роль суфлёра российского бразильца.
Эта парочка и выиграла матч. Наверно вместе и отмечают победу сейчас, возможно, в постели.))
-Хостинский-
-Хостинский-
вчера в 23:10
Ну у вас на открывашке возможно Вар и не подключен )))
Краснодар вообще первый подключил Вар в России и протестил первый
trimetil
trimetil
вчера в 22:16
Джикия подыграл себе рукой, тут же попал кому то в руку мячом и показывает, у соперника рука была.
Беспределов
Беспределов
вчера в 21:37
беспредел!!
cska1948
cska1948
вчера в 21:22
Джикия прав! Если бы сегодня смотрели ВАР, то ещё в первом тайме в ворота СпаМа надо было поставить пенальти за удар Кутепова в лицо соперника при розыгрыше углового.
oFANATo
oFANATo
вчера в 21:21
Началось нытье из свинарника.
311
311
вчера в 21:18
Федун выдернул из розетки на всякий случай!)
serh62
serh62
вчера в 21:14
слишком явно падаете...все и без ВАРа видно. глушаков ушел а мастерство ныряния не передал.
Zenfan
Zenfan
вчера в 21:02
А если бы смотрели вы бы проигрывали в 3 мяча...
МапС
МапС
вчера в 20:58
Всё равно наши сегодня МОЛОДЦЫ!
ZjzoRe
ZjzoRe
вчера в 20:48
ну так радуйся, если бы смотрели, вы бы в два раза меньше очков набрали
Никита Бычков
Никита Бычков
вчера в 20:45
Да надо было посмотреть и пенку еще в первом тайме в ворота мясных поставить
Борис Ивашкович
Борис Ивашкович
вчера в 20:43
Российское судейство - это что-то с чем-то, помноженное на ноль!
ВАЛУЙСКИЙ КОРЕШ
ВАЛУЙСКИЙ КОРЕШ
вчера в 20:31
Конечно не смотрят!
ВАР делал Дюков г-н для зенита)))
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