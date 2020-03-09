Червиченко: «„Спартак“ ждал от Лапочкина пенальти, высосанного из пальца»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал поражение «красно-белых» от «Краснодара» в матче 21-го тура российской Премьер-Лиги.

Честно говоря, Лапочкин как арбитр мне не очень нравится. Как поговаривают в футбольных кругах, он вообще спартаковский судья. И мне кажется, немного это «Спартак» сегодня подвело. Они все ждали от Лапочкина решения в свою пользу, какого-то пенальти, высосанного из пальца, но сегодня он ни в одну, ни в другую сторону ничего такого натянутого не дал. Желание получить пенальти из ничего отвлекало игроков «Спартака» от задачи забить гол.

Кто виноват в поражении? Честно говоря, «Спартак» сегодня понравился. Особенно до 60-й минуты. Очень хорошо выглядели, я даже в какой-то момент подумал, что вот-вот дожмут и сделают третью победу подряд. Но в предыдущих двух играх было просто больше везения. А в матче с «Краснодаром» — невезения. Нельзя сказать, что «Спартак» сегодня проиграл заслуженно, но у «Краснодара» тоже было парочку убойных моментов.

Хватит ли «Спартаку» везения для того, чтобы попасть в зону еврокубков? Да ну, перестаньте. Будьте реалистами. Какие еврокубки? Хорошо, что про Лигу чемпионов не спросили. Этот сезон надо забыть, посыпать голову пеплом и думать о следующем.