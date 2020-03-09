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Червиченко: «„Спартак“ ждал от Лапочкина пенальти, высосанного из пальца»

вчера, 19:28
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал поражение «красно-белых» от «Краснодара» в матче 21-го тура российской Премьер-Лиги.

Честно говоря, Лапочкин как арбитр мне не очень нравится. Как поговаривают в футбольных кругах, он вообще спартаковский судья. И мне кажется, немного это «Спартак» сегодня подвело. Они все ждали от Лапочкина решения в свою пользу, какого-то пенальти, высосанного из пальца, но сегодня он ни в одну, ни в другую сторону ничего такого натянутого не дал. Желание получить пенальти из ничего отвлекало игроков «Спартака» от задачи забить гол.

Кто виноват в поражении? Честно говоря, «Спартак» сегодня понравился. Особенно до 60-й минуты. Очень хорошо выглядели, я даже в какой-то момент подумал, что вот-вот дожмут и сделают третью победу подряд. Но в предыдущих двух играх было просто больше везения. А в матче с «Краснодаром» — невезения. Нельзя сказать, что «Спартак» сегодня проиграл заслуженно, но у «Краснодара» тоже было парочку убойных моментов.

Хватит ли «Спартаку» везения для того, чтобы попасть в зону еврокубков? Да ну, перестаньте. Будьте реалистами. Какие еврокубки? Хорошо, что про Лигу чемпионов не спросили. Этот сезон надо забыть, посыпать голову пеплом и думать о следующем.

Отметим, что по завершении матча с «Краснодаром» наставник «Спартака» Доменико Тедеско раскритиковал работу судей в этой встрече.

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офигенный
офигенный
сегодня в 03:47
афигеть что творит Лапочкин
oFANATo
oFANATo
вчера в 23:45
Да ну, перестаньте. Будьте реалистами.

17-20 -ти летние пацаны ЦСКА и то выше спартака с 10 места

В следующей стадии еще вылетят из Кубка

И давай до свидания еврокубки.
-Хостинский-
-Хостинский-
вчера в 23:13
Ну в Лигу Европы милости просим через Кубок ... а принципе решаемо все .. остался немотивированный Зенит который скорее всего все силы бросит на чемпионат .
А так посуте Краснодару видно важнее была сегодня победа и в итоге он ее увез
makkie
makkie
вчера в 21:21
Всё в кашу смешал, жирный червяк...
mat73
mat73
вчера в 20:12
Червь ждет с нетерпением каждый матч Спартак, чтобы напомнить всем о своем существовании, по другому никак...
Footbolista
Footbolista ответил Котэ в тельняжке
вчера в 20:04
Везение не бывает часто...если ты об игре)...
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 20:02
Даже странно??? Не набросал камней в огород Спартака. К чему бы это???
Котэ в тельняжке
Котэ в тельняжке ответил Footbolista
вчера в 20:00
Он все высосал из пальца)...
Почаще бы так!!!)))
Footbolista
Footbolista ответил Котэ в тельняжке
вчера в 19:43
Он все высосал из пальца)...
Котэ в тельняжке
Котэ в тельняжке
вчера в 19:41
Ого!) Хоть что-то путнее сказал)))
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 19:31
Протрезвел
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