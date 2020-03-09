5 причин, почему «Краснодар» сегодня сильнее «Спартака»

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вчера, 20:15

В равном матче «Спартака» и «Краснодара» победитель нашелся с помощью пенальти. «Соккер.ру» — о главном претенденте на прямую путевку в ЛЧ и команде Тедеско.

«Краснодару» нужна была победа в Москве, чтобы сохранить отрыв от преследователей: «Локомотив» и «Ростов» выиграли свои матчи раньше и смотрели матч на «Открытие Арене» с красно-белыми «розами», надеясь, что команда Доменико Тедеско сможет притормозить «бычков». У «Спартака» не получилось. О причинах — ниже, что же касается влияния результата на судьбы команд, то «Краснодар» продолжает задавать темп в борьбе за вторую строчку и прямую путевку в Лигу чемпионов, а «Спартак» после этого поражения может забыть о попадании в первую пятерку, если до сих пор втайне лелеял надежду.

Выиграй «Спартак» после «Динамо» у «Краснодара» и сократи отставание от идущего пятым ЦСКА до 7 баллов, можно было бы помечтать о прорыве в топ-5 с учетом очной встречи против армейцев в апреле. Кстати, ЦСКА из-за поражения «Спартака» тоже пострадал, ведь отставание от второй строчки выросло до шести баллов, которые нужно отыграть на дистанции в десять туров. Это не так много, как 10 баллов, которые отделяют «Спартак» от ЦСКА , но тоже внушительно. «Красно-белые» же должны сосредоточиться на борьбе за сохранение прописки и Кубке России.

Насчет борьбы за выживание не троллинг и не шутка: до зоны стыков 3 очка, в следующем туре играть с прямым конкурентом — «Оренбургом». Надо побеждать, чтобы не увязнуть в трясине, и пусть победы над «Динамо» и ЦСКА настроили на оптимистичный лад, опасность занять место в последней четверке сохраняется. В чемпионате для «Спартака» наиболее важны матчи против «Оренбурга», «Уфы», «Тамбова», «Сочи», «Ахмата» и «Рубина». Нужно набирать очки и готовиться через матчи в РПЛ к следующему «финалу» в Кубке России — матчу против «Зенита». Если «Спартак» возьмет трофей, то любое место в середине таблицы чемпионата будет восприниматься проще.

Почему «Краснодар» выиграл у «Спартака»?

1. «Спартак» не реализовал свои моменты

Как всегда, первая и самая важная причина — банальная. «Спартак» проиграл, потому что оставил без реализации хорошие моменты, созданные в первом тайме и сразу после перерыва. По большому счету, игра была ничейной, а по остроте хозяева долгое время лидировали. В первом тайме «Спартак» несколько раз выстреливал в очень опасные контратаки, но каждый раз не хватало последнего паса или удара. Был опасный штрафной Джикии, последовавший за ним плотный удар Бакаева и добивание Зобнина — момент вполне на гол. В перерыве Тедеско явно выдал своим футболистам «Озверена», и дебют второго тайма остался за «Спартаком»: тут уже Сафонов вытащил мяч из-под перекладины после удара Понсе головой, несколько ударов из хороших позиций были заблокированы. 14 ударов и 4 попадания в створ не принесли «красно-белым» улова в виде голов. Но могли, и тогда результат был бы иным.

2. «Краснодар» выглядел свежее; «Спартак» был выжат после дерби

В предматчевом материале мы акцентировали внимание на том, что у «Краснодара» было 8 суток на подготовку к матчу со «Спартаком», в то время как москвичи играли через 4 дня после феерического сражения с ЦСКА на Кубок России длиной в 120 минут. Дерби отняло массу физических и эмоциональных сил. Искры, как в матчах с «Динамо» и ЦСКА , команде Доменико Тедеско не хватало с первых минут, а мастерства и сыгранности у «Спартака» пока не так много, чтобы выезжать исключительно на них без «горящих глаз». А в последней трети игры «Спартак» натурально стали оставлять силы, прессинг перестал удаваться, а количество невынужденных ошибок возросло.

3. Тедеско зажат в рамки своего стиля

Из второго пункта в некотором смысле вытекает третий. После двухчасового дерби с ЦСКА «Спартаку» по-хорошему нужно было взять мяч под свой контроль и дирижировать ритмом игры, растягивая свой запас сил на всю игру. Взрываться эпизодически, но не позволять противнику форсировать темп игры. «Спартак» Тедеско так не хочет или не умеет, вот и против «Краснодара» москвичи продолжили играть в свой энергозатратный футбол, а в дебюте второго тайма ускорились до предела, что было похоже на игру ва-банк: Тедеско понимал, что в концовке матча догонит усталость, рассчитывал, что «Спартак» забьет в этом набеге, а потом будет охранять преимущество. Забить не удалось, более того, «красно-белые» слишком рано расплескали свои силы и оказались в уязвимом положении. С другой стороны, Тедеско может быть не до конца уверен в управляемости своей команды, чтобы проявлять такую гибкость.

4. Скамейка «быков» сработала лучше

Это факт. После выхода Шапи Сулейманова инициатива полностью перешла к «Краснодару», в то время как логичные вроде бы ходы Тедеско не принесли ожидаемого эффекта. Тиль получил прилично игрового времени и вытеснил на правый фланг из центральной тройки полузащитников Романа Зобнина, но оказался совершенно не готов к игре. Голландец медленный, вязкий, неуверенный, корявый. Хотя сегодня в «Спартаке» со знаком «+» вообще некого выделить. Соболев пару раз вступил в борьбу и получил желтую карточку, а Мирзов запомнился одним проходом, когда на нем сфолил Ари. Тренерский штаб «Краснодара» одной заменой и последовавшими перестановками сумел изменить игру: Сулейманов вышел вместо Черникова, а Фернандеш ушел в глубину поля и стал реджистой. Перестановки совпали со спадом активности «Спартака» и оказали решающее влияние на результат.

5. Фактор Ари. Бразилец обожает забивать «Спартаку»

Свою карьеру в России бразилец начинал в «Спартаке», но потом выступал за «Краснодар» и «Локомотив», напоминая о себе бывшему клубу регулярными голами. У Ари 7 мячей в ворота «Спартака» в 10 матчах, а еще 4 результативные передачи. Впечатляет! Натурализованный бразилец забил в 5 из 6 победных матчей «Краснодара» в противостоянии со «Спартаком» (включая игру на Кубке Париматч Премьер), а в шестом сделал «ассист». Сегодня Ари реализовал пенальти, а в концовке профессионально тянул время, приближая «Краснодар» к столь важной победе.