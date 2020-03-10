«Милан» пожертвовал € 250 тыс. на помощь заболевшим коронавирусом

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сегодня, 02:31

ФК «Милан» последовал примеру других итальянских клубов и пожертвовал крупную сумму денег на борьбу с коронавирусом. Миланский клуб выделил 250 тысяч евро региональной компании по чрезвычайным ситуациям для оказания неотложной медицинской помощи лицам, госпитализированным после заболевания коронавирусом.

Генеральный директор «Милана» Иван Газидис выступил с заявлением по ситуации с коронавирусом.

В жизни есть более важные вещи, чем футбол. В это время, когда всем нам необходимо заботиться о самых уязвимых среди нас, мы все должны действовать с максимальной ответственностью и следовать указаниям компетентных органов. От имени клуба я горжусь тем, что этим пожертвованием поддерживаю невероятные усилия всех, кто работает над разрешением этой ситуации. Здоровье и безопасность близких являются нашим главным приоритетом. Мы понимаем, что наши болельщики переживают чрезвычайно трудное время. Милан — это больше, чем футбольный клуб. Это сообщество людей, которые заботятся друг о друге, и мы также представляем великий город Милан во всём мире. Мы уже объявили, что возместим убытки всем тем, кто проявил свою любовь к «Милану», за любые отменённые или отложенные матчи, и будем предпринимать дальнейшие шаги, чтобы поддержать наших болельщиков в это трудное время. Ведь они всегда поддерживали нас.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте ранее объявил, что все спортивные мероприятия в стране, включая матчи Серии А, приостановлены на время эпидемии коронавируса.

Коронавирус и футбол