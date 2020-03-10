«Милан» пожертвовал € 250 тыс. на помощь заболевшим коронавирусом

ФК «Милан» последовал примеру других итальянских клубов и пожертвовал крупную сумму денег на борьбу с коронавирусом. Миланский клуб выделил 250 тысяч евро региональной компании по чрезвычайным ситуациям для оказания неотложной медицинской помощи лицам, госпитализированным после заболевания коронавирусом.
Генеральный директор «Милана» Иван Газидис выступил с заявлением по ситуации с коронавирусом.
В жизни есть более важные вещи, чем футбол. В это время, когда всем нам необходимо заботиться о самых уязвимых среди нас, мы все должны действовать с максимальной ответственностью и следовать указаниям компетентных органов.
От имени клуба я горжусь тем, что этим пожертвованием поддерживаю невероятные усилия всех, кто работает над разрешением этой ситуации. Здоровье и безопасность близких являются нашим главным приоритетом. Мы понимаем, что наши болельщики переживают чрезвычайно трудное время. Милан — это больше, чем футбольный клуб. Это сообщество людей, которые заботятся друг о друге, и мы также представляем великий город Милан во всём мире.
Мы уже объявили, что возместим убытки всем тем, кто проявил свою любовь к «Милану», за любые отменённые или отложенные матчи, и будем предпринимать дальнейшие шаги, чтобы поддержать наших болельщиков в это трудное время. Ведь они всегда поддерживали нас.
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте ранее объявил, что все спортивные мероприятия в стране, включая матчи Серии А, приостановлены на время эпидемии коронавируса.
коrn3512
Вчера 19:11
Как бы там ни было, желаю Краснодару догнать липовых и отобрать у них прошлогоднее, незаслуженное чемпионство
25процентный клоун
ответ пользователю Ganymed1 (раскрыть)
Вчера 20:39
Позор картофельным свиньям с химок
SM_OZ
Про**л Галицкий команду. Была бригада, которую можно было уважать... Стало скопище, подобное Ари, - тянем, просим, на пентальти насОсим.. Тьфу, противно - завуалированная нецензура (и то, про**л - это может быть как слово на букву С, так и на букву Е, а тогда это уже мат)
nikot
«Зенит» сыграл вничью с «Уфой»
Не дай бог,это де...о чемпионом станет,полный ноль команда! - Ну тут понятно, какое слово.
коrn3512
Вчера 19:11
Как бы там ни было, желаю Краснодару догнать липовых и отобрать у них прошлогоднее, незаслуженное чемпионство
25процентный клоун
ответ пользователю Ganymed1 (раскрыть)
Вчера 20:39
Позор картофельным свиньям с химок
SM_OZ
Про**л Галицкий команду. Была бригада, которую можно было уважать... Стало скопище, подобное Ари, - тянем, просим, на пентальти насОсим.. Тьфу, противно - завуалированная нецензура (и то, про**л - это может быть как слово на букву С, так и на букву Е, а тогда это уже мат)
nikot
«Зенит» сыграл вничью с «Уфой»
Не дай бог,это де...о чемпионом станет,полный ноль команда! - Ну тут понятно, какое слово.