Бюрки: «Расслабляться в противостоянии с ПСЖ нельзя»

Голкипер дортмундской «Боруссии» поделился ожиданиями от ответного матча в Лиге чемпионов с ПСЖ .

У нас хорошее положение благодаря победе в первом матче, но расслабляться, конечно же, нельзя. Нужно надежно сыграть в обороне и воспользоваться своими козырями у чужих ворот. Я интенсивно готовлюсь к каждому сопернику. Как и любой другой профессионал, я концентрируюсь на своей работе. На тренировках мне противостоят форварды топ-класса, так что в подготовке к матчу против ПСЖ нет ничего особенного.