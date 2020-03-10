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Бюрки: «Расслабляться в противостоянии с ПСЖ нельзя»

вчера, 21:52
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)-:-Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)Боруссия23:00 Не начался

Голкипер дортмундской «Боруссии» Роман Бюрки поделился ожиданиями от ответного матча в Лиге чемпионов с ПСЖ.

У нас хорошее положение благодаря победе в первом матче, но расслабляться, конечно же, нельзя. Нужно надежно сыграть в обороне и воспользоваться своими козырями у чужих ворот. Я интенсивно готовлюсь к каждому сопернику. Как и любой другой профессионал, я концентрируюсь на своей работе. На тренировках мне противостоят форварды топ-класса, так что в подготовке к матчу против ПСЖ нет ничего особенного.

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goalaktika
goalaktika
вчера в 23:36
Будет тяжело. Главное не рассыпаться дальше, если пропустят
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