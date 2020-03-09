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«Зенит» сыграл вничью с «Уфой»

вчера, 20:56
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 0Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

«Зенит» поделил очки с «Уфой» в матче 21-го тура чемпионата России.

«Зенит» (47) располагается на первом месте, «Уфа» (26) — восьмая.

Санкт-Петербург, стадион Газпром Арена

«Зенит» — «Уфа» 0:0

«Зенит»: Лунёв, Караваев, Осорио, Ракицкий, Дуглас Сантос (Дриусси 67), Малком, Вильмар Барриос, Оздоев (Ерохин 77), Жирков, Ригони (Азмун 46), Дзюба
Главный тренер: Семак Сергей.

«Уфа»: Беленов, Пуцко, Неделчару, Табидзе, Йокич, Алиев, Голубев, Фомин, Карп, Бизяк (Кротов 64), Урунов (Тилль 73)
Главный тренер: Евсеев Вадим.

Предупреждения: Пуцко 29, Бизяк 45+1, Ракицкий 50, Йокич 52, Вильмар Барриос 78

Судья: Сухой Алексей.

Ранее «Краснодар» обыграл «Спартак».

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Все комментарии
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 04:42
Браво Уфа.
красноярец
красноярец
сегодня в 02:47
У бомжиков дрись дрись начнётся. Надо заряжать срочно Безбородова на оставшиеся матчи с конкурентами.
Авербуx
Авербуx
сегодня в 01:30
Слабоаато
ziborock
ziborock ответил рже
сегодня в 00:41
А чего вы хотели?нельзя столько отдыхать,сборы это всё равно раслабон!-два тура уже без голевых,должно прорвать!удачи Зениту и Рубину в пердиве!!!!
Впервые вижу болелу Зенита желающего Зениту удачи в пердиве!)))
рже
рже
сегодня в 00:18
А чего вы хотели?нельзя столько отдыхать,сборы это всё равно раслабон!-два тура уже без голевых,должно прорвать!удачи Зениту и Рубину в пердиве!!!!
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 00:17
С локо судья вытащил, тут фарм, со Спартаком не играть, все на мази
25htm2vxv9_y
25htm2vxv9_y
сегодня в 00:00
Всё, Зенит теперь все подряд унижать будут, то в Грозном (ух и знатно эти фантики на всю страну обо76ись) теперь вот дома с уфой очки теряют. Ух не будут они чемпионами -))) ФК Газпром теперь как анекдот уже.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:55
Прогресс налицо....
После прошлогоднего проигрыша Уфе - сегодня ничья....
По-осени Уфа будет обыграна...
NYJ
NYJ ответил gwynb1eidd
вчера в 23:22, ред.
К сожалению. При этом притормаживали и нас в этом туре
beefs
beefs
вчера в 23:14
что то происходит, это режиссер создает интригу...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:08, ред.
Один Кокорин по-весне результативней Дзюбы-Малкома-Дриусси-Азмуна.....вместе взятых....
Tostao
Tostao
вчера в 23:06
Ну что Семак на это скажет, какие отмазы на этот раз?
Kuvkil
Kuvkil
вчера в 22:51
Почему не было пенальти???
sashasokol
sashasokol ответил Jeck Denielse
вчера в 22:31
Да ладно, тем интересней будет концовка чемпионата. Согласись, когда известен чемпион за туров, к примеру 6, то становится не интересно. Ну а так, вся интрига только начинается.
P. s. Никто не будет спорить, что Зенит в прошлом году необоснованно много набрал очков. В этом году, футбольный Бог берет данные очки обратно. Хотя, если быть объективным, то Зенит в прошлом туре отскочил от Локо.
сергей барашков
сергей барашков
вчера в 22:25, ред.
Однажды Евсеев забив гол уже кричал Х-й вам ,сегодня продолжил так же
oFANATo
oFANATo ответил gwynb1eidd
вчера в 22:13
ну ЦСКА сегодня и так тормозили, как могли... Краснодар следующий...
И в очной встрече с газпроектом нас тормозили, не удалили Азмуна за грубое нарушение на Облякове, на что указал судья Игорь Федотов, так его газпромышы отлучили от эфиров.Зато Бийола удалили и оставили ЦСКА в меньшинстве.
сергей барашков
сергей барашков
вчера в 22:11
А чемпион то НЕ НАСТОЯЩИЙ
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 22:06
Без судей Зенит нуливой!
Groove000
Groove000
вчера в 22:02
Миссия "Обогнать Зенит" началась
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответил oFANATo
вчера в 21:59
Вангую... сейчас Миллер с Дюковым будут напрягать судей, что бы те начали тормозить Краснодар, Локо, Ростов.
ну ЦСКА сегодня и так тормозили, как могли... Краснодар следующий...
shlomo
shlomo
вчера в 21:57
Что то не так.....интрига однако.....
oFANATo
oFANATo
вчера в 21:54
Вангую... сейчас Миллер с Дюковым будут напрягать судей, что бы те начали тормозить Краснодар, Локо, Ростов.
beefs
beefs
вчера в 21:53
что то происходит, это режиссер создает интригу...
Правдолю
Правдолю
вчера в 21:52
Ещё одна потеря очков то коленки затрясуться не на шутку в Грозном Ростов потерял очки,жду когда потеряют очки Локо и Краснодар,хотя есть очные встречи с Ростовым
zsb1961
zsb1961
вчера в 21:52
УФА достойно сыграла!
112910415
112910415
вчера в 21:50
интересный ход событий
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 21:49
Есть первая осечка.
cska1948
cska1948 ответил ЮГ РОССИИ
вчера в 21:45
Ну это мы ещё посмотрим кому...С Локо,Краснодаром ,да и с Зенитом мы играем дома.
Да я не против! Наоборот, будет только интересней!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:42
Два из шести ?... Хорошо, а то я думал, что все уже решено. Тем интереснее будет второй круг. Только бы "Краснодар" не сдулся.
ВАЛУЙСКИЙ КОРЕШ
ВАЛУЙСКИЙ КОРЕШ
вчера в 21:40
Даешь Паредеса назад в зенит???
Ну хотя бы на лавочку,на так,что бы чисто был(((((
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