«Зенит» сыграл вничью с «Уфой»

«Зенит» поделил очки с «Уфой» в матче 21-го тура чемпионата России.
«Зенит» (47) располагается на первом месте, «Уфа» (26) — восьмая.
Санкт-Петербург, стадион Газпром Арена
«Зенит» — «Уфа» 0:0
«Зенит»: Лунёв, Караваев, Осорио, Ракицкий, Дуглас Сантос (Дриусси 67), Малком, Вильмар Барриос, Оздоев (Ерохин 77), Жирков, Ригони (Азмун 46), Дзюба
Главный тренер: Семак Сергей.
«Уфа»: Беленов, Пуцко, Неделчару, Табидзе, Йокич, Алиев, Голубев, Фомин, Карп, Бизяк (Кротов 64), Урунов (Тилль 73)
Главный тренер: Евсеев Вадим.
Предупреждения: Пуцко 29, Бизяк 45+1, Ракицкий 50, Йокич 52, Вильмар Барриос 78
Судья: Сухой Алексей.
Ранее «Краснодар» обыграл «Спартак».
После прошлогоднего проигрыша Уфе - сегодня ничья....
По-осени Уфа будет обыграна...
После прошлогоднего проигрыша Уфе - сегодня ничья....
По-осени Уфа будет обыграна...
P. s. Никто не будет спорить, что Зенит в прошлом году необоснованно много набрал очков. В этом году, футбольный Бог берет данные очки обратно. Хотя, если быть объективным, то Зенит в прошлом туре отскочил от Локо.
P. s. Никто не будет спорить, что Зенит в прошлом году необоснованно много набрал очков. В этом году, футбольный Бог берет данные очки обратно. Хотя, если быть объективным, то Зенит в прошлом туре отскочил от Локо.
Ну хотя бы на лавочку,на так,что бы чисто был(((((
Ну хотя бы на лавочку,на так,что бы чисто был(((((